В одесском аэропорту задержали террористку из Таджикистана

В Международном аэропорту «Одесса» 15 января задержали иностранку, которая находилась в международном розыске за участие в террористической группе.

Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.

Отмечается, что во время пограничного контроля сработала базы данных Интерпола в отношении 32-летней гражданки Таджикистана.

«Пограничники установили, что её разыскивают за участие в террористической группе», – говорится в сообщении.

Сотрудники ГПСУ проинформировали о задержании украинское бюро Интерпола в Киеве, иностранку передали сотрудникам Национальной полиции Украины.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2021 года, должностные лица таможенного поста «Международный аэропорт «Одесса» способствовали контрабанде брендовых телефонов.

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