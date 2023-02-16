358-е сутки войны: Очень непростая ситуация на восточном направлении фронта

По состоянию на 16 февраля отмечается сложная ситуация на восточном направлении фронта, в частности, в районе города Бахмут Донецкой области, героические защитники которого стойко удерживают позиции и уничтожают военный потенциал оккупантов.

Как сказал Президент Украины Владимир Зеленский 15 февраля на встрече с Премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном в Киеве, «из всех ситуаций, которые есть на территории нашего государства, самое сложное и горячее именно на Бахмутском направлении. Я бы ещё добавил Угледарское направление. В общем, на востоке Украины сейчас непросто. Но не зря говорят: крепость Бахмут. И эта крепость состоит из живых людей. Но люди там крепкие, стоят и понимают, что они – крепость для того, чтобы Украина готовилась к деоккупации всех территорий», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент акцентировал, что у защитников Бахмута есть постоянная поддержка.

По оперативной информации Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 16 февраля, противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтёрском направлениях, в районах Гряниковки, Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Угледара.

В течение суток противник нанёс 3 ракетных и 18 авиационных ударов, зафиксировано 52 обстрела из реактивных систем залпового огня. Российские оккупанты стреляли по гражданской инфраструктуре Донецкой и Херсонской областей. Есть раненые и погибшие среди гражданского населения.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали Херсон, а также районы более 10 населённых пунктов, включая Золотую Балку, Гавриловку, Качкаровку, Змиевку, Берислав, Весёлое, Львов, Ивановку, Токаревку, Тягинку, Берегово Херсонской области и Очаков Николаевской области.

В Чаплинке Херсонской области российские оккупационные войска совершили обстрел города с целью обвинить и дискредитировать ВСУ. По словам свидетелей, ракеты летели с южного направления со стороны временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили вражеские атаки в районах более 15 населённых пунктов. В частности, возле Белогоровки и Серебрянского лесничества Луганской области, а также Фёдоровки, Бахмута, Дилиевки, Авдеевки, Водяного, Первомайского, Марьинки, Новомихайловки, Угледара, Пречистовки и Новосёлки Донецкой области.

Украинская авиация в течение суток нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники врага, 5 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов. Также уничтожен российский вертолёт Ка-52.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления врага, 6 районов сосредоточения живой силы и 2 его склада боеприпасов.

Как сообщала Одесса News, ночью 16 февраля силы ПВО ВСУ уничтожили 8 вражеских ракет типа «Калибр», выпущенных с российского корабля из акватории Чёрного моря, — 6 над Николаевской и 2 над Херсонской областями.

На главном фото боец 43-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ.

Фото: Генштаб, ВМС, Сухопутные войска ВСУ/Facebook, ОПУ

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