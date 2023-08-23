Заявление минобороны РФ об уничтожении возле Змеиного катера с десантом ВСУ — фейк

Министерство обороны страны-агрессора России 22 августа заявило, что российский истребитель «обнаружил и уничтожил» в Чёрном море катер американского производства Willard Sea Force с «десантной группой Вооружённых сил Украины на борту».

Представитель Военно-морских сил Украины в комментарии CNN опроверг это заявление.

Спикер сообщил, что подобных инцидентов у Военно-морских сил не было и потерь среди личного состава ВМС нет. «Соответственно, в данном случае нам нечего комментировать», – отметил он.

Минобороны РФ опубликовало видео, на котором, как утверждается, показан инцидент с катером, произошедший восточнее от острова Змеиный. «Скоростная надводная цель активно маневрировала, пыталась уклониться от огня истребителя, однако была успешно поражена из авиационной пушки», – утверждает ведомство.

При этом на записи показаны несколько выстрелов по цели, однако каких-либо идентифицирующих деталей там нет. CNN не смог верифицировать видео.

Как сообщала Одесса News, цель обстрелов района острова Змеиный, относящегося к территории Одесской области, российскими оккупантами заключается в том, чтобы заявить о господстве РФ в Чёрном море, сам остров не является целью страны-агрессора.

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