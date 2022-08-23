На Воронцовском маяке в Одессе развернули 18-метровый флаг Украины

В Одессе по случаю праздника развернули большой Государственный флаг Украины на Воронцовском маяке.

Об этом сообщает спикер начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

«Символично, что государственный флаг размером 18 метров на 5 метров развевается сегодня на главном маяке страны. Украинский флаг сегодня, особенно в условиях войны с российскими оккупантами, стал настоящим символом борьбы и несокрушимости нашей страны, национального единства, чести и достоинства своего украинского народа!» – сказал начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Как сообщала Одесса News, 23 августа в Украине отмечают День Государственного Флага. Праздник установлен в честь многовековой истории украинского государства, государственной символики независимой Украины и с целью воспитания уважения граждан к государственным символам Украины согласно указу Президента от 23 августа 2004 года.

Фото: ООВА, Наталья Мажарова/Facebook

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