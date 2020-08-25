Выборы могут быть под угрозой: Шмыгаль хочет продлить карантин до ноября

Кабинет Министров предлагает продлить карантин до 1 ноября в связи с ухудшением эпидемической ситуации в отношении COVID-19.

Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль на традиционном селекторном совещании под председательством Президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба Офиса Президента (ОП).

«В Украине за минувшие сутки зафиксировано более 1,6 тыс. новых больных COVID-19, в связи с чем Кабинет Министров предлагает продлить карантин до 1 ноября», — цитирует ОП главу правительства.

Отмечается, что наиболее пострадавшие сегодня области — это Черновицкая, Ивано-Франковская, Харьковская и Тернопольская.

В то же время Шмыгаль рассказал, что общее количество лиц, заболевших коронавирусной инфекцией в Украине с начала пандемии, превысило 108 тысяч.

Учитывая негативную динамику заболеваемости, Президент поддержал необходимость принятия превентивных мер, в частности, введения запрета на работу ночных клубов, концертов.

«Но карантин должен оставаться адаптивным и необременительным для предпринимателей. Малый и средний бизнес должны иметь возможность правильно организовать работу в новых условиях», — сказал Зеленский.

Как сообщала Одесса News, Верховная Рада Украины приняла постановление «О назначении очередных местных выборов в 2020 году (25 октября 2020 года)».