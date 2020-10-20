Червоненко: Мы не нужны ни Востоку, ни Западу

Кандидат в мэры Одессы от партии «Наш край» Евгений Червоненко резко высказался о разделении Украины по языковому и политическому принципу.

«Мы не нужны ни Востоку, ни Западу», — заявил Евгений Червоненко в эфире телеканала НАШ.

По словам политика, только вместе мы можем построить процветающую конкурентную страну.

Евгений Червоненко резко высказался о разделении Украины «Мы не нужны ни Востоку, ни Западу,» — Евгений Червоненко резко высказался о разделении Украины по языковому и политическому принципу в эфире телеканала НАШ. По словам политика, только вместе мы можем построить процветающую конкурентную страну. Gepostet von Одесса-Главная am Dienstag, 20. Oktober 2020

Кстати. Партия «Наш край» в своей предвыборной программе заявила, что только развитие промышленности и содействие созданию рабочих мест — залог долгосрочного развития Одесской области. «Сезонные работы, как это задумала власть, с безработицей не покончат! Нужна сосредоточенная работа по созданию рабочих мест на длительную перспективу», — говорится в заявлении партии на странице Одесской областной партийной организации.

В частности, отмечается, что наиболее существенный рост количества безработных наблюдался в Киевской, Одесской, Закарпатской, Львовской областях и. Киеве (в 1,8-2,8 раза).

Как сообщала Одесса News. 19 октября Евгений Червоненко вызвал на дебаты действующего городского голову Геннадия Труханова на стадион «Черноморец» для участия в предвыборных дебатах. Однако, Труханов на дебаты не пришёл. Червоненко всё же организовал дебаты, установив рядом с собой картонное изображение Труханова.

Ранее Евгений Червоненко обнародовал видеоролик, в котором он предстал перед избирателями в роли Гоцмана из фильма «Ликвидация». В нём обыграна сцена из фильма, в которой Гоцман беседует с представителями одесских преступных группировок.