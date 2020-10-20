Купить в Одессе металлочерепицу Завода КМ не составляет никакого труда

Хотите, чтобы крыша вашего дома выглядела стильно и аккуратно, чтобы на ней останавливали свой взор не только голуби и вороны, но и завистливые соседи?

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Металлочерепица — популярный кровельный материал, который представляет собой листы, изготовленные из тонколистовой стали, алюминия или меди. Листы покрыты специальным полимерным защитным слоем, который защищает их от коррозии и мелких механических повреждений. Для придания характерного профиля, похожего на кладку керамической черепицы, металлочерепицу подвергают методу холодного давления, благодаря чему прочностные свойства металла остаются на высоком уровне.

Если Вы хотите купить недорого металлокрышу, то Вам нужно именно на Завод КМ.

Порой неспециалисту трудно металлочерепицу отличить от настоящей черепицы. Но стоимость металлочерепицы гораздо ниже, что даёт ей большое преимущество перед другими кровельными материалами.

Если Вам нужно приобрести лишь 3 листа металлочерепицы, то придётся купить по розничной цене. Но Вы комплектуете кровлю, то ситуация кардинально меняется.

Такие цены предлагает Завод КМ:

Германия (ArcelorMittal) 171 грн / м2 Словакия (US Steel) 141 грн / м2 Южная Корея (Dongbu) 141 грн/м2 Италия (Marcegaglia) 144 грн/м2 Украина (Модуль) 134 грн/м2 Китай (Sutor) 99 грн/м2 Швеция (SSAB) 224 грн/м2

Завод КМ делает акцент на три составляющих качества металла.

толщина стали: Её диапазон — 0,35 до 0,5. По производителям, чью металлочерепицу предлагает Завод КМ, можно сказать, что китайская бывает толщиной 0,35, 0,4 или 0,45; производитель Slovakia бывает толщиной 0,45 – 95% случаев (5% остаётся 0,5): модуль из Каменец-Подольского – в 75% случаев имеет толщину 0,45 (0,4; 0,5 мм): немецкая (Арселор или SalzGitter) – 90% случаев толщиной 0,5 (10% – толщина 0,45) – цена 155 гривен.

Её диапазон — 0,35 до 0,5. По производителям, чью металлочерепицу предлагает Завод КМ, можно сказать, что китайская бывает толщиной 0,35, 0,4 или 0,45; производитель Slovakia бывает толщиной 0,45 – 95% случаев (5% остаётся 0,5): модуль из Каменец-Подольского – в 75% случаев имеет толщину 0,45 (0,4; 0,5 мм): немецкая (Арселор или SalzGitter) – 90% случаев толщиной 0,5 (10% – толщина 0,45) – цена 155 гривен. количество покрытия оцинковкой: Премиум класса металлокровля – Германия, Южная Koрея, Швеция SSAB – цинка там 225-275 гр/кв.м. У металлочерепицы USS цинка 160 гр/кв.м., Italy – 200 гр/кв.м. Украинская металлокрыша покрыта цинком – 140 гр/кв.м. — цена от 40 гривен до 140).

Премиум класса металлокровля – Германия, Южная Koрея, Швеция SSAB – цинка там 225-275 гр/кв.м. У металлочерепицы USS цинка 160 гр/кв.м., Italy – 200 гр/кв.м. Украинская металлокрыша покрыта цинком – 140 гр/кв.м. — цена от 40 гривен до 140). толщина покрытия краской полиэстер. Существует матовая металлочерепица и глянцевая. Все производители (кроме Китая) используют качественную краску полиэстер, при чём толщина слоя мата составляет 35 мкм, глянцевая покрыта шаром краски 25 мкм. Характеристики толщины полиэстера соблюдаются у производителей из Словакии, Украины, Германии, Польши,

От качественной металлочерепицы ожидается хорошая сопротивляемость к деформациям, что особенно важно при монтаже) и сохранение геометрии листа.

Преимущества металлочерепицы неоспоримы: это, во-первых, доступная цена; она не тяжёлая, удобно упакована, поэтому её транспортировка обходится не дорого; надёжна и долговечна; устойчива к перепадам температур, лёгкая при монтаже и ,вообще, использование металлочерепицы в качестве кровельного материала значительно снижает нагрузку на всю конструкцию Вашего дома.

В конечном итоге. кровля придаёт законченный вид всему зданию и во многом определяет его эстетическую привлекательность.

Покупатели часто отдают предпочтение природной расцветке металлочерепицы, имитирующей песок или траву.

Что немаловажно: Вы можете позвонить на предприятие, и опытные специалисты рассчитают, сколько Вам нужно черепицы, дадут другие ценные и полезные советы.