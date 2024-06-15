Владимир Зеленский встретился с Понтификом: о чём шла речь

В рамках участия в саммите «Группы семи» в Италии Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Папой Римским Франциском.

Об этом сообщает официальный сайт Президента Украины.

Отмечается, что Владимир Зеленский поблагодарил Его Святейшество за молитвы за мир для Украины, духовную близость с нашим народом и гуманитарную помощь украинцам.

Глава государства подробно проинформировал Понтифика о последствиях российской агрессии против Украины, российском воздушном терроре и сложной ситуации в энергетике.

«Обсудили также Формулу мира, роль Святого Престола в установлении справедливого и устойчивого мира для Украины, а также ожидания от Глобального саммита мира. Владимир Зеленский поблагодарил Ватикан за участие в мероприятии, — говорится в сообщении.

Президент отметил усилия Ватикана по приближению мира, в частности, возвращению домой похищенных Россией украинских детей.

Одесса News информировала, что Ватикан осуждает войну России против Украины. Папа Римский на фоне полномасштабного военного вторжения РФ призвал 13 марта 2022 года прекратить убийства невинных людей в Украине, сосредоточиться на диалоге и открыть гуманитарные коридоры. Франциск много раз призывал остановить огонь. В декабре 2022 года Папа Римский сказал, что война в Украине является глобальной и в ближайшее время не закончится.

В опубликованном 9 марта 2024 года интервью RSI, говоря о войне в Украине, Папа заявил, что в войне, которую против Украины начала страна-агрессор РФ, проигрывающая сторона должна найти в себе мужество вести переговоры. «Я считаю, что сильнее будет тот, кто смотрит на ситуацию, думает о людях, имеет смелость поднять белый флаг, чтобы вести переговоры», – сказал Франциск, не назвав прямо сторону, которая, по его мнению, проиграла.

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