В Одессе вновь затевают ремонт спуска Маринеско, на который уже потратили 73 млн

В одесской мэрии хотят снова ремонтировать спуск Маринеско, на который несколько лет назад потратили более 70 млн. гривен.

Об этом сообщает Думская.

Отмечается, что отремонтировать участок трамвайного пути на спуске Маринеско, который проседает уже несколько лет, решили в одесской мэрии. Как следует из проекта решения, который планируют вынести на следующий исполком, заказчиком проектирования и выполнения работ по капремонту планируют назначить коммунальное предприятие «Одессэлектротранс».

Кстати, трамвайные рельсы на этом спуске начали проседать с начала 2022 года. Тогда речь шла о разрушении пешеходной дорожки, деформации трамвайного полотна и автомобильной дороги, появлении трещин на домах №16 и 18. Это сделало невозможным использование на маршруте №7, который является частью трассы «Север-Юг», трёхсекционных вагонов «Одиссей МАХ».

Чтобы остановить проседание, компания «Пространство», ведущая строительство внизу спуска, построила подпорную стенку, но это не помогло.

Ранее реконструкцией этой дороги занималась близкая к мэру Одессы Геннадию Труханову компания «Ростдорстрой». Сразу после завершения работ возникли вопросы к качеству их выполнения. В 2021 году полотно начало разрушаться из-за неправильно проложенной ливневой канализации.

Одесса News информировала, что в июле 2023 года состоялось заседание постоянной комиссии Одесского городского совета по вопросам транспорта и дорожного хозяйства, на котором были рассмотрены вопросы исследования сдвига грунта на спуске Маринеско. Для выяснения причин оползня на спуске Маринеско и определения перечня неотложных мероприятий Одесским городским советом в мае 2023 года было выделено 1,140 млн грн для проведения комплекса инженерно-геологических изысканий.

Фото: Думская

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