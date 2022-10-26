На улице Генерала Бочарова в Одессе под колёсами маршрутки погиб житель города

Под колёсами маршрутного такси по улице Генерала Бочарова в Одессе оказался 69-летний местный житель.

Как сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области, мужчина погиб.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий и патрульные.

Установлено, что водитель маршрутки совершил наезд на пешехода, когда тот перебегал дорогу в неустановленном для этого месте.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщала Одесса News, 23 октября в в городе Килия, что в Имаильском районе Одесской области, в реке Дунай, вблизи паромной переправы, водолазами-спасателями было обнаружено тело мужчины, который накануне нырнул в воду и больше его никто не видел.

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