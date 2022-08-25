Львовский дизайнер изготовил изысканную шляпку для королевы Елизаветы II

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова передала послу Великобритании Мелинде Симмонс украинскую шляпку, изготовленную дизайнером Русланом Багинским для королевы Елизаветы II.

Об этом она сообщила в Facebook.

Джапарова отметила, что благодаря решительному сопротивлению украинского народа российскому агрессору, смелости и патриотизму Украина устанавливает тренды в разных сферах на разных континентах, а интерес к Украине усилил интерес и ко всему украинскому – истории, традициям, языку, культуре.

Эмине Джапарова также отметила помощь послов украинской фэшн-дипломатии в открытии дверей, в которые иногда не так просто достучаться политикам.

«Среди них, конечно, Руслан Багинский – всемирно известный дизайнер головных уборов и аксессуаров, о шляпке от которого мечтают мировые селебритис. По случаю Дня Независимости и в знак глубокой благодарности за последовательную поддержку Великобританией Украины в нашей борьбе против агрессора Руслан создал уникальную изысканную шляпку для Её Величества королевы Великобритании Елизаветы II, которую недавно передали Мелинде Симмонс», — проинформувала Джапарова.

«Гордимся, что украинская шляпка от Багинского – теперь часть коллекции головных уборов Её Величества», — добавила дипломат.

Руслан Багинский

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