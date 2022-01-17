В Печерском райсуде Киева избирают меру пресечения Порошенко

Сегодня, 17 января, в Печерском райсуде Киева избирают меру пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко по обвинению в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах.

Как сообщает издание ГОРДОН, адвокат Порошенко Игорь Головань в ходе судебного заседания заявлял, что сторона защиты не видела ни одного документа, который подтверждал бы сообщение экс-президенту о подозрении, поэтому у него нет статуса подозреваемого.

Прокуроры предоставили адвокатам Порошенко возможность ознакомиться с материалами дела. По словам Голованя, на это у защиты уйдет «два–три часа».

Обращаясь к судье, адвокат сказал, что сторона защиты не будет затягивать процесс ознакомления с документами.

Суд объявил перерыв.

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк считает, что действия Порошенко являются раскалывающим фактором для Украины, а его сегодняшние заявления сопровождаются фейками и не имеют отношения к государству, реальной политике и адекватной политической конкуренции.

«Сегодня хорошо видно, что самым мощным раскалывающим фактором для Украины является именно деятельность старых политиков и, в частности, того же Порошенко. Вместо того, чтобы просто вернуться в страну и просто пройти предусмотренные законом судебные процедуры, Порошенко разыграл «фестиваль презрения к процессуальным процедурам» и сумел превратить в истерический концерт даже рутинные действия пограничников в аэропорту», – сказал он. Советник руководителя ОП уверяет, что на каждом шагу Порошенко сегодня «была ложь». По его мнению, это нужно для того, чтобы разрушить хрупкий общественный консенсус о том, что все политики должны быть одинаково подотчётны закону и суду. «Порошенко сегодня старался показать, что якобы среди всех политиков есть один, который «равнее других», и поэтому позволяет себе игнорировать все те процессуальные действия, которые сам же призывал выполнять других людей, безудержно рекламируя в своё время невиданную «реформу судов и правоохранителей в целом». В любом случае, господину Порошенко стоило бы вернуть эту карикатурную ситуацию в пристойное русло хотя бы из чувства уважения к стране», – добавил Подоляк.

Как сообщала Одесса News, утром 17 января Пётр Порошенко, который почти месяц находился в Европе, вернулся в Украину.

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