В бою за Украину погиб житель Одесской области Сергей Дубовой, светлая ему память

15 августа жители Арцизской громады Одесской области провели в последний путь своего земляка Сергея Дубового, который погиб от рук оккупантов.
Об этом сообщает Арцизский городской совет.
Бойцу было 43 года.
Сергея Дубового с воинскими почестями похоронили на центральном кладбище в Арцизе.
Одесса News сообщала о гибели на фронте 4 августа 40-летнего Богдана Мисяновского, родившегося в селе Любомирка Подольского района Одесской области.
ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!
Фото: Арцизский горсовет
Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy