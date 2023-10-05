В бою за Украину погиб житель Одесской области Сергей Дубовой, светлая ему память

15 августа жители Арцизской громады Одесской области провели в последний путь своего земляка Сергея Дубового, который погиб от рук оккупантов.

Об этом сообщает Арцизский городской совет.

Бойцу было 43 года.

Сергея Дубового с воинскими почестями похоронили на центральном кладбище в Арцизе.

Одесса News сообщала о гибели на фронте 4 августа 40-летнего Богдана Мисяновского, родившегося в селе Любомирка Подольского района Одесской области.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Арцизский горсовет

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