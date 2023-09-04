Полезные советы для родителей: учим английский алфавит

Изучение английского языка очень актуально, особенно для родителей деток, которые им пока ещё не владеют.

Существует множество интересных способов обучения детей, без особого напряжения и зубрёжки. А начинать стоит с изучения английского алфавита. Сегодня мы подготовили лучшие советы от ведущих современных педагогов о том, как лучше выучить с ребёнком английский алфавит.

Как выучить английский алфавит с ребёнком

Любое обучение с ребёнком лучше проводить в формате игры — так вы не устанете и не наскучите большим количеством информации. Возьмите яркие картинки или специальные карточки, найдите интересные мультики или весёлые песенки для изучения алфавита. И давайте начнём урок.

Картинки или карточки актуальны, потому что яркие образы дети запоминают намного быстрее. Не обязательно подолгу задерживаться на одной букве, картинки интересно разглядывать, пока они не надоели. Очень часто готовые карточки сразу же предлагают малышу познакомиться со словами, начинающимися на букву, которая изображена. Это нужно, чтобы мы не только запоминали, как выглядит или пишется та, или иная буква, но также установили связь между буквой и лёгким понятным ребёнку словом. А для закрепления материала вы дополнительно можете повесить в детской плакат с алфавитом.

Главное, проследите, чтобы картинки и слова совпадали, иначе ребёнок может запутаться.

Песни и стихи — рифмованные строки намного проще запоминаются детям, а что касается весёлых песенок, то вы и сами, наверное, знаете, что некоторые подолгу не выходят из головы. Значит, нужно этим воспользоваться!

Сегодня на просторах интернета можно найти огромное количество обучающих аудио- и видеоматериалов, которые помогут выучить английский алфавит: это и песенки для каждой отдельной буквы алфавита, и занимательные мультфильмы об алфавите. Выбирайте тот формат, который больше всего нравится вашему ребёнку, миксуйте материалы и способы обучения, чтобы разнообразить процесс и он не казался скучным.

И в то же время, ни в коем случае не заставляйте ребёнка учить, зубрить, сидеть на одном месте — это вызовет негативные эмоции и только создаст установку, что учёба — это что-то неприятное.

Вспомните, что ещё любит ваш ребёнок: лепить из пластилина? Чудесно! Лепите буквы, добавьте творчества в процесс. Рисовать? Великолепно! Любит лего? Превосходно! Интегрируйте алфавит в любимое занятие, и вы увидите, как легко и быстро ваш ребёнок освоит весь английский алфавит.