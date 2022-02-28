Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам, отметив, что на пятые сутки полномасштабной войны Российской Федерации против Украины мы стоим прочно.

Видеообращение размещено на официальном сайте Офиса Президента.

«Пятые сутки полномасштабной войны России против народа Украины. Стоим прочно. Мы пережили за это время столько, сколько другим народам может не выпасть за десятки лет. Нам долго говорили, что украинцы в чём-то не такие, в чём-то неправильные, что должны десятилетиями выполнять так называемые домашние задания. Поэтому мы часто не замечали, на что мы с вами реально способны, а сейчас проявили себя наполную, и это вдохновляет каждого, каждую», — подчеркнул Зеленский.

Как сообщала Одесса News, Сергей Гриневецкий, начальник Одесской областной военной администрации, выступил в воскресенье, 27 февраля на заседании оперативного штаба Одесской военной администрации с обращением к одесситам.

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