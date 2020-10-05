Кому в Одессе 5 октября отключат свет

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

Адреса отключения Время

откл. Время

вкл. Причина Авдеева-Черноморского: 48, 48/4, 50, 50а, 50б, 50в, 50В/1, 50Г, 52, 52А, 52/А, 52б, 52в, 52в2, 54, 54а, 54б, 54в, 55, 55-Б, 56, 56а, 56Б, 58, 60, 61, 62, 62а, 64, 64а, 65, 65А, 65б, 65в, 65а3, 66, 66а, 68, 68/2, 69/1, 70, 71, 71а, 72, 73, 74, 74А, 74б, 75, 76, 77, 77а, 78, 79, 79в, 80, 81, 82, 82а, 83, 83А, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 93/2, 93а, 94, 94/1, 94/2, 94/3, 94/4, 94/5, 95, 96, 96а, 97, 97а, 98, 99, 99а, 100, 100а, 100-Б, 100-В, 100В, 100г, 101, 102, 103, 104, 105, 105А, 106, 106/2, 106-а, 106а, 106б, 106в, 106г, 106д, 108, 108а, 108/б, 108б, 108в, 109, 110, 111, 112, 112А, 114, 114а, 115, 116, 117, 119, 121, 121А, 122, 122-б, 123, 124, 124А, 124-Б, 125, 125А, 125Б, 126, 127, 129, 129а, 131, 131Б, 131а1, 133, 135, 137, 139, 143, 159, 481, 482, 487, 489, 4810 9:00

5 октября 18:00

5 октября Заплан. Аграрная: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 9:00

5 октября 17:00

5 октября Заплан. Аграрная: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 9:00

5 октября 20:00

5 октября Заплан. 10 Апреля: 2, 3, 4, 5, 6, 8 9:00

16 сентября 18:00

16 октября Заплан. Асеева Юрия переулок: 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35/1, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57а 9:00

5 октября 20:00

5 октября Заплан. Балтская дорога: 37, 43, 43А, 45, 46, 47, 58А, 59, 60, 62, 62-1, 64, 64А, 66, 67, 68, 70, 75б, 82, 82а, 84, 84а 9:00

5 октября 20:00

5 октября Заплан. Баркасный переулок: 1, 1а, 2, 4 9:00

5 октября 20:00

5 октября Заплан. Бессарабская: 1, 2, 3, 5 8:00

5 октября 17:00

5 октября Авария Бисквитный переулок: 16 8:00

5 октября 20:00

5 октября Заплан. Бригадная: 24, 32, 35, 37, 37а, 38, 38/3, 38а, 39, 39а, 39А, 40, 41, 41а, 42, 42а, 42б, 42б/4, 42Б/2, 42е, 42-Е, 42б1, 43, 43а, 44, 44в, 45/1, 45/2, 46, 47, 47/1, 49, 51 9:00

5 октября 18:00

5 октября Заплан. Воронежский 2-й переулок: 1 22:00

4 октября 4:00

5 октября Заплан. Воронежская: 6, 7, 8, 8-2, 9, 10, 12, 12а, 14, 20, 20а 22:00

4 октября 4:00

5 октября Заплан. Воронежская: 16 9:00

5 октября 18:00

5 октября Заплан. Гвардейская: 7, 9, 11, 12/А, 14, 14а, 16, 17а, 18, 18а, 19, 19/А, 19/б, 19б, 19в, 19г, 20, 21, 21/1, 21/2, 21а 9:00

5 октября 18:00

5 октября Заплан. Геллера Ефима: 21, 24, 27, 27/1, 27а, 29, 29а, 31, 31а, 31б, 32, 33, 33а, 33Б, 35, 35а, 36, 37, 37а, 38, 38А, 38б, 39, 40, 41, 42, 42а, 43а, 43б, 44, 45, 45а, 45б, 45В, 45г, 45д, 45Д/1, 45е, 45ж, 45з, 45И, 46, 47, 47а, 47б, 47г, 47д, 47е, 47ж, 47з, 47к, 47Л, 47в2, 48, 48а, 49, 49а, 50, 51, 52, 52а, 52Б, 52в, 52Г, 52д, 52Е, 52Ж, 52А1, 52А2, 52а3, 53, 53А, 54, 54а, 55, 55а, 56, 57, 58, 59, 59А, 59б, 60, 61, 62, 62/3, 62/4, 62А, 63, 64, 65, 66, 67/1, 67а, 67б, 67в, 67г, 67д, 67Е, 67И, 67М, 67д2, 68, 69, 69а, 69В, 70, 70а, 70-Б, 71, 71а, 71б, 72, 72А, 72/б, 72б, 72В, 73, 73А, 73/А-2, 73б, 74, 75-А, 75б, 75В, 76, 79а, 79Б, 79в, 79А1, 80, 82, 82/1, 82а, 82/А, 82б, 82в, 83/2, 83а, 84, 84/1, 84а, 84б, 85А, 86, 86А, 88, 90, 471, 542, 552, 721 9:00

5 октября 18:00

5 октября Заплан. Героев Обороны Одессы: 74, 76, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98 22:00

4 октября 4:00

5 октября Заплан. Главная: 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5-5а, 7, 7а, 8, 9а, 11, 13, 13а, 14А, 15, 16, 17, 17а, 18, 18а, 18б, 19, 20, 21, 22А, 22Б, 22В, 22Г, 22Д, 22Е, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 31, 33 9:00

5 октября 20:00

5 октября Заплан. Главная: 27А 9:00

5 октября 17:00

5 октября Заплан. Давида Ойстраха (Затонского): 1, 2, 3, 4, 5, 7А, 13 9:00

5 октября 18:00

5 октября Заплан. Деревообделочная: 79 9:00

5 октября 19:00

5 октября Заплан. Десантный бульвар: 1, 4, 6, 16, 18 22:00

4 октября 4:00

5 октября Заплан. Дидрихсона: 3, 5, 5а, 9, 11 9:00

16 сентября 18:00

16 октября Заплан. Днепровская: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 22, 23, 23а, 24, 24А, 25, 25А, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 50А, 51 9:00

5 октября 20:00

5 октября Заплан. Добровольского проспект: 85, 87, 89, 93 22:00

4 октября 4:00

5 октября Заплан. Добровольского проспект: 4, 24, 24-1, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 40а, 42, 44, 46, 46А, 48, 50, 52 9:00

5 октября 20:00

5 октября Заплан. Добровольского проспект: 128, 130 9:00

5 октября 17:00

5 октября Авария Добровольского проспект: 95, 97, 99, 101, 105, 107, 109, 109А, 111, 123, 125, 127, 129 9:00

5 октября 18:00

5 октября Заплан. Донецкая: 1, 1А, 2, 3, 4 9:00

5 октября 20:00

5 октября Заплан. Дунаевского 3-й переулок: 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 9:00

5 октября 17:00

5 октября Заплан. Дунаевского: 1, 1В, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 9Ж, 10, 10А, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23Б, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31А, 32, 33, 33А, 34, 34а, 35, 36, 37, 37А, 38, 38А, 39, 40, 40А, 40Б, 41, 41А, 42, 42А, 43, 44, 44А, 45, 46, 47, 48, 49, 49А, 50, 51, 51А, 52, 52а, 54, 55, 56, 56А, 57, 57Б, 58, 59, 59А, 60, 61, 61-1, 61А, 63, 65, 67, 67Б, 69 9:00

5 октября 17:00

5 октября Заплан. Дунаевского 1-й переулок: 1, 1б, 2, 3, 3а, 4, 4А, 5, 6 9:00

5 октября 17:00

5 октября Заплан. Дунаевского 2-й переулок: 1, 2/А, 2Б, 4, 6, 6А, 8, 10, 12, 12А, 12в 9:00

5 октября 17:00

5 октября Заплан. Жаботинского: 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 3б, 4, 4/2, 4А, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9А, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15а1, 15а2, 16, 17, 17а, 18, 19, 19а, 20, 22, 24, 24А, 25а, 26, 26А, 26б, 27, 57 9:00

5 октября 18:00

5 октября Заплан. Жевахова гора: 17, 19, 92, 94 9:00

5 октября 20:00

5 октября Заплан. Жолио-Кюри: 22, 60, 62 9:00

5 октября 18:00

5 октября Заплан. Заболотного Академика: 27, 28, 29, 31, 32, 33-1, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 40, 41, 42, 43А, 44, 50, 52, 332 22:00

4 октября 4:00

5 октября Заплан. Заболотного Академика: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13А, 14, 15, 16, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 9:00

5 октября 18:00

5 октября Заплан. Закарпатская: 33, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209 9:00

5 октября 17:00

5 октября Заплан. Закарпатская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 27А, 28, 29-1, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209 9:00

5 октября 20:00

5 октября Заплан. Звонкая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26а, 28, 28А, 30, 32 9:00

5 октября 20:00

5 октября Заплан. Звонкая: 28А 9:00

5 октября 17:00

5 октября Заплан. Зелёный проспект: 25, 27, 29, 31 9:00

5 октября 19:00

5 октября Заплан. Кавказская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 41 9:00

5 октября 20:00

5 октября Заплан. Кавказский переулок: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8 9:00

5 октября 17:00

5 октября Заплан. Кавказский переулок: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8 9:00

5 октября 20:00

5 октября Заплан. Канатная: 81, 81/1, 81/3, 85, 91, 92, 93, 94, 96, 130, 132, 813 8:00

5 октября 20:00

5 октября Заплан. Карьерная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 16а, 17, 17А, 18, 21, 22, 24 9:00

5 октября 20:00

5 октября Заплан. Керченская: 188 22:00

4 октября 4:00

5 октября Заплан. Керченская: 8, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 18Б, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34 9:00

5 октября 20:00

5 октября Заплан. Конноармейская: 1, 1а 9:00

5 октября 17:00

5 октября Заплан. Королёва Академика: 72 9:00

5 октября 19:00

5 октября Заплан. Красная: 2, 8 15:00

5 октября 19:00

5 октября Заплан. Красная: 2, 8 9:00

5 октября 12:00

5 октября Заплан. Краснова: 5, 7, 7А 9:00

5 октября 19:00

5 октября Заплан. Крымская: 37, 54, 56, 58, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 74, 84 22:00

4 октября 4:00

5 октября Заплан. Кузнецова Капитана: 103, 110, 112, 114 22:00

4 октября 4:00

5 октября Заплан. Курская: 129, 131, 133, 135, 137, 139, 139г, 141, 143, 147, 147а, 151, 155, 155А, 157, 159, 161, 161а 22:00

4 октября 4:00

5 октября Заплан. Курская: 153, 167, 167б 9:00

5 октября 18:00

5 октября Заплан. Леси Украинки: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 32а, 34 9:00

5 октября 20:00

5 октября Заплан. 25-я Линия (посёлок Котовского): 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 24а 22:00

4 октября 4:00

5 октября Заплан. 26-я Линия (посёлок Котовского): 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 24, 25, 27 22:00

4 октября 4:00

5 октября Заплан. 27-я Линия (посёлок Котовского): 1, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 22:00

4 октября 4:00

5 октября Заплан. 28-я Линия (посёлок Котовского): 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 8-2, 9, 10, 12, 13, 13а, 14, 15, 15-1, 18, 20, 22 22:00

4 октября 4:00

5 октября Заплан. 29-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 5-2, 6, 7, 7а, 8, 11, 11б, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 51 22:00

4 октября 4:00

5 октября Заплан. 30-я Линия (посёлок Котовского): 1, 1а, 3, 3А, 5, 7, 8, 8а, 8Б, 10, 12, 14 22:00

4 октября 4:00

5 октября Заплан. 31-я Линия (посёлок Котовского): 5, 5А, 5б, 9, 10, 10а, 12, 14, 16, 18 22:00

4 октября 4:00

5 октября Заплан. 32-я Линия (посёлок Котовского): 1, 4а, 9, 10, 10А, 11, 11а, 12, 14, 16-1, 16А 9:00

5 октября 18:00

5 октября Заплан. 33-я Линия (посёлок Котовского): 2, 3 9:00

5 октября 18:00

5 октября Заплан. Ломоносова: 13, 13а, 14, 15, 16, 18 9:00

5 октября 20:00

5 октября Заплан. Марсельская: 22, 24, 26, 28, 30 22:00

4 октября 4:00

5 октября Заплан. Мариинская: 4, 6 8:00

5 октября 20:00

5 октября Заплан. 8 Марта 5-й переулок: 4, 6, 8, 9 9:00

5 октября 20:00

5 октября Заплан. 8 Марта 8-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 9:00

5 октября 20:00

5 октября Заплан. 8 Марта 7-й переулок: 5, 6, 7, 8, 9 9:00

5 октября 20:00

5 октября Заплан. 8 Марта 4-й переулок: 2, 4, 6, 8, 10 9:00

5 октября 20:00

5 октября Заплан. 8 Марта 3-й переулок: 4, 5, 6, 8, 10 9:00

5 октября 20:00

5 октября Заплан. 8 Марта: 1, 2, 4, 6, 7-1, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21-2, 21А, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37-1, 37-2, 37А, 37Б, 37В, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 45, 45А, 47, 47А, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63 9:00

5 октября 20:00

5 октября Заплан. 8 Марта 2-й переулок: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8А 9:00

5 октября 20:00

5 октября Заплан. 8 Марта спуск: 1, 2, 3, 4, 4а, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 11 9:00

5 октября 20:00

5 октября Заплан. 8 Марта 5-я линия: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 9:00

5 октября 20:00

5 октября Заплан. 8 Марта 6-й переулок: 4, 8, 9, 10, 11 9:00

5 октября 20:00

5 октября Заплан. 8 Марта 1-й переулок: 3, 4, 5, 5А, 6, 8, 10 9:00

5 октября 20:00

5 октября Заплан. 8 Марта 4-я линия: 1, 1а, 2, 2а, 2А1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18 9:00

5 октября 20:00

5 октября Заплан. 8 Марта 9-й переулок: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 17, 47, 47-1 9:00

5 октября 20:00

5 октября Заплан. 8 Марта 1-я линия: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а 9:00

5 октября 20:00

5 октября Заплан. 8 Марта 3-я линия: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20 9:00

5 октября 20:00

5 октября Заплан. 8 Марта 2-я линия: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 9:00

5 октября 20:00

5 октября Заплан. Мечникова: 36, 36а 9:00

16 сентября 18:00

16 октября Заплан. Мичурина площадь: 2, 3, 3а, 4, 6, 7, 8, 14, 14-1, 14а, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А 9:00

5 октября 20:00

5 октября Заплан. Мичурина: 21, 21а, 23, 25а, 25б, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 41, 43 9:00

5 октября 20:00

5 октября Заплан. Моторный 2-й переулок: 1, 1/1, 2, 2Б, 4Б, 8, 8б, 14, 16, 20 9:00

5 октября 17:00

5 октября Заплан. Моторный 3-й переулок: 1, 2, 2/1, 2В, 3, 3/2, 4, 4/, 4/2, 4а, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 10Б, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 21/1, 22, 23, 23/2, 23А, 34, 37 9:00

5 октября 17:00

5 октября Заплан. Моторная: 1 9:00

5 октября 17:00

5 октября Заплан. Навигационный переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19 9:00

5 октября 20:00

5 октября Заплан. Наклонная: 1, 1А, 2, 3, 3а, 4, 4/2, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 12А, 13, 14, 14А, 14б, 15, 15А, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 26а, 27, 27а, 28, 28а, 29, 29-1, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 41А, 42, 43, 43Б, 44, 45, 46А, 46Б, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 53, 55, 56А, 57, 59, 59А, 59Б, 174 9:00

5 октября 17:00

5 октября Заплан. Неделина: 1, 2, 3, 4, 4/2, 4а, 5, 6, 6/1, 7, 7/2, 7а, 7б, 7в, 7а2, 7а3, 7б1, 8, 8а, 9, 9/3, 9а, 10/1, 10/2, 10а, 11, 11/3, 11/4, 11а, 11/б, 11а1, 12/2, 12а, 12г, 12д, 12Е, 13, 13а, 13б, 13В, 13г, 13/15, 14, 14А, 16, 16а, 17/1, 17/2, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 24а, 25, 25Б, 25в, 26, 27, 28, 29, 29а, 29б, 30, 31, 31/1, 32, 33, 33/1, 33а, 33а/3, 33б, 33в, 33г, 33д, 33-Д, 33е, 33а1, 33а2, 33а4, 34, 34А, 35, 36, 36А, 37, 37а, 37б, 38, 39, 39а, 40, 41, 41а, 41б, 41д, 42, 43, 44, 45, 46, 46А, 47, 47а, 47Б, 47Г, 47Д, 48, 49, 49А, 49б, 50, 51, 52, 53, 54, 54/4, 54/6, 55, 55а/3, 55А/2, 56, 57, 57/3, 57/6, 57/7, 58-А, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 67А, 68, 68а, 69, 69А, 70, 70а, 71, 71а, 72, 72А, 72Б, 72-В, 73а, 73б, 73в, 75, 75А, 75б, 77, 79, 81, 83, 83а, 83б, 91-91а, 97А 9:00

5 октября 18:00

5 октября Заплан. Николаевская дорога: 305, 305А, 307, 309, 309А, 311 15:00

5 октября 19:00

5 октября Заплан. Николаевская дорога: 305, 305А, 307, 309, 309А, 311 9:00

5 октября 12:00

5 октября Заплан. 40-летия Обороны Одессы: 2, 4, 8 22:00

4 октября 4:00

5 октября Заплан. Огренича Николая (Чапаева): 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 32б, 34, 36, 38, 40, 42 9:00

5 октября 20:00

5 октября Заплан. Ониловой переулок: 3, 4, 6, 8/10, 9, 12, 14 9:00

5 октября 16:00

5 октября Заплан. Орловская: 20, 21, 22, 22а, 23, 23а, 25, 26, 28, 31, 31а, 33, 33а, 35, 35а, 37, 38, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 46, 47, 47а, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59 22:00

4 октября 4:00

5 октября Заплан. Отечественная: 33 9:00

5 октября 19:00

5 октября Заплан. Пантелеймоновская: 68 8:00

5 октября 20:00

5 октября Заплан. Пестеля: 2 9:00

5 октября 19:00

5 октября Заплан. Петрашевского: 15, 17, 20, 21, 22, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36 9:00

5 октября 18:00

5 октября Заплан. Пироговская: 19, 21 8:00

5 октября 20:00

5 октября Заплан. Посевная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 21б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 56 9:00

5 октября 17:00

5 октября Заплан. Посевная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 21б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 56 9:00

5 октября 20:00

5 октября Заплан. Почтовая: 80, 82, 84, 86 9:00

5 октября 19:00

5 октября Заплан. Прокатная: 4, 4а, 5, 6, 8, 10, 12 9:00

5 октября 17:00

5 октября Заплан. Проектируемый 3-й переулок: 2, 3а, 4, 5, 5а, 6, 6/1, 6/2, 6а, 7, 8 9:00

5 октября 18:00

5 октября Заплан. Прокатная: 1, 1а, 1б, 1в, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 8, 10, 12 9:00

5 октября 20:00

5 октября Заплан. Ришельевская: 63, 65, 67, 69, 72, 73, 74, 76, 78 8:00

5 октября 20:00

5 октября Заплан. Ростовская: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 19А 9:00

5 октября 20:00

5 октября Заплан. Сельскохозяйственный переулок: 5 8:00

5 октября 20:00

5 октября Заплан. Семёна Палия (Днепропетровская дорога): 84-2, 94, 96, 98, 100 22:00

4 октября 4:00

5 октября Заплан. Сказочный переулок: 3, 3А, 5, 7 9:00

5 октября 17:00

5 октября Заплан. Слепнёва переулок: 1, 2, 4 8:00

5 октября 20:00

5 октября Заплан. Старобазарный сквер: 3 9:00

5 октября 16:00

5 октября Заплан. Тираспольское шоссе: 21, 23, 25А, 27, 29, 31 8:00

5 октября 17:00

5 октября Авария Тульская: 1, 3, 3а, 13 22:00

4 октября 4:00

5 октября Заплан. Февральская: 3, 5 8:00

5 октября 17:00

5 октября Авария Февральская: 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-2, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20-6, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 33б, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 42Б, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 55а, 56, 57, 58, 59 9:00

5 октября 20:00

5 октября Заплан. Февральский 1-й переулок: 1, 3, 5, 7 9:00

5 октября 20:00

5 октября Заплан. Февральский 2-й переулок: 1, 1А, 5, 7, 7а 9:00

5 октября 20:00

5 октября Заплан. Февральская: 35, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 55а, 56, 57, 58, 59 9:00

5 октября 17:00

5 октября Заплан. Филатова Академика: 21, 23, 23Б, 31, 33, 33А, 35 9:00

5 октября 17:00

5 октября Заплан. Флотский 1-й переулок: 5, 7, 7а 9:00

5 октября 20:00

5 октября Заплан. Флотский 2-й переулок: 3, 4, 8 9:00

5 октября 20:00

5 октября Заплан. Флотский 3-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15 9:00

5 октября 20:00

5 октября Заплан. Флотская: 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 27а, 29, 29а 9:00

5 октября 20:00

5 октября Заплан. Флотский 4-й переулок: 1 9:00

5 октября 20:00

5 октября Заплан. Фонтанская дорога: 106-Б, 106/30, 114, 114/2, 114/4, 114/7, 114б, 114в, 114Г, 114/10, 159, 159А, 165, 171 9:00

5 октября 20:00

5 октября Заплан. Холмистая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 9:00

5 октября 20:00

5 октября Заплан. Холмистая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 9:00

5 октября 17:00

5 октября Заплан. Хуторская: 95Е 9:00

5 октября 20:00

5 октября Заплан. Чапаевский 9-й переулок: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 10, 12 9:00

5 октября 20:00

5 октября Заплан. Чапаевский 3-й переулок: 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 16в, 17, 17б, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35 9:00

5 октября 20:00

5 октября Заплан. Чапаевский 2-й переулок: 1, 3, 6, 7 9:00

5 октября 20:00

5 октября Заплан. Чапаевский 8-й переулок: 2, 2а, 4, 5, 6, 7, 7б, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26 9:00

5 октября 20:00

5 октября Заплан. Чапаевский 5-й переулок: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 9:00

5 октября 20:00

5 октября Заплан. Чапаевский 6-й переулок: 2, 6, 8, 8а, 10 9:00

5 октября 20:00

5 октября Заплан. Чапаевский 1-й переулок: 7, 13а 9:00

5 октября 20:00

5 октября Заплан. Черноморский 6-й переулок: 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 10 9:00

5 октября 20:00

5 октября Заплан. Чубаевская: 8, 8/1, 12 9:00

5 октября 18:00

5 октября Заплан. Шестакова: 1, 3, 5 9:00

5 октября 17:00

5 октября Заплан. Штилевая: 2, 4А, 6, 8, а/с, а-с, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 25А, 25Б, 26, 28, 30, 34, 50, 54, 56, 57, 58, 58а, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 76А, 78, 80, 80Б, 81, 82, 82А, 84, 84а, 85, 86, 87, 87А, 87Б, 88, 90, 92, 94, 102, 106, 106А, 108, 110, 112, 114, 114а, 114Б, 116, 116а, 118 9:00

5 октября 17:00

5 октября Заплан. Штурвальная: 15, 17, 17/2, 19, 21, 21Б 9:00

5 октября 18:00

5 октября Заплан. Ямчитского: 3, 3А 8:00

5 октября 20:00

5 октября Заплан.