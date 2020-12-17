В Одесской области зверски убита 55-летняя таксистка из Южного

В селе Любополь Лиманского района Одесской области найдено тело убитой 55-летней женщины, занимавшейся извозом в г.Южный.

Как сообщает УНИАН, женщину зарезали и выбросили в переулке. Машину угнали и сожгли возле местного кладбища, в направлении села Красносёлка.

Стало известно имя погибшей — это Инесса Тютюнник. Она жила в Южном и работала в местной службе такси. Её хорошо знали в этом городе, поскольку долгое время была единственной женщиной-таксистом, – пишет издание.

Пассажиры Инессы Тютюнник говорят, что погибшая была отличным водителем, всегда улыбчивой и общительной.

По словам её коллег, в последнее время она работала только в ночные смены, но с чем это было связано – не знают.

В Главном управлении Национальной полиции в Одесской области подтвердили обнаружение тела со следами насильственной смерти. От дальнейших комментариев в полиции отказались, сославшись, что сейчас проводятся неотложные следственные действия.

Как сообщала Одесса News, 1 декабря Беляевский районный суд Одесской области рассмотрел дело об убийстве мужчины его соседями — отцом и сыном. Убийцам дали 14 и 12 лет тюремного срока.



Фото: Из открытых источников