Жительница Болграда использовала нож как аргумент в ссоре

Полицейские сообщили о подозрении в убийстве своего мужа жительнице Болградского района Одесской области.

Как сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области, трагическое событие произошло вечером 22 апреля в одном из сёл Бородинской территориальной громады.

«Следователи установили, что в тот день супруги вместе употребляли алкогольные напитки и поссорились. В разгар конфликта 37-летняя женщина схватила кухонный нож и ударила им 52-летнего мужа в шею, нанеся колото-резаную рану. «Скорую» и полицию на место преступления вызвала соседка семейной пары, ей о трагедии сообщила их дочь, когда вернулась домой», — говорится в полицейском сообщении.

Отмечается, что пострадавший прибытия врачей не дождался.

При осмотре места происшествия следователи изъяли доказательства, которые направили на экспертизу, а фигурантку задержали.

По её словам, ссора с мужем у неё началась из-за его ревности.

Правонарушительнице сообщили о подозрении в убийстве, то есть умышленном противоправном причинении смерти другому человеку. Ей «светит» лишение свободы сроком от семи до пятнадцати лет.

Сейчас подозреваемая в СИЗО. Следствие продолжается.

Как сообщала Одесса News, 58-летнему жителю Подольского района Одесской области в марте 2023 года вынесен приговор суда за умышленное убийство жены — 7 лет в местах лишения свободы.

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