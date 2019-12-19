В Одессе 19 декабря отмечают День Святого Николая

19 декабря христиане восточного обряда чтят память Святителя и Чудотворца Николая, одного из самых любимых святых.

Сегодняшний праздник Николы Зимнего (весеннего отмечают 22 мая) приоткрывает дверь к дальнейшим зимним торжествам: Новому году и светлому Рождеству Христовому.

Николай был епископом в г. Мире (Ликия; Турция) в ІV веке. По житию, он родился в христианской семье, с раннего детства отличался особой набожностью и стал священником в 19 лет. Ещё при жизни был известен тем, что примирял врагов, защищал невинно осуждённых, всячески помогал обездоленным. От поколения к поколению передавали, что за свои добрые дела святой после смерти получил от Бога дар постоянно невидимо находиться среди людей, творить справедливость и помогать в беде.

Издавна этого святого почитают как чудотворца. Его мощи с 1047 года и по сей день покоятся в итальянском городе Бари, куда попали после турецкого завоевания Ликии.

На украинские земли почитание святителя Николая пришло вместе с христианством и получило широкое распространение. Например, только в Киеве были известны как чудотворные несколько икон святого. Самые известные и самые древние из них — образ Николая Мокрого в Софии Киевской, образы Николая Доброго, Николая Притиска и Николая Набережного в приходских Никольских церквях Подола.

Своим первым помощником святителя Николая считают мореплаватели и путешественники.

Праздник святого Николая особенно желанный у детишек. Дети знали, что в ночь с 18 на 19 декабря святой Николай спускается с неба и оставляет всем послушным деткам под подушкой подарки. А ослушникам — розги. Впрочем, этого почти никогда не случается.

На Зимнего Николая было принято работать на пользу другим, особенно бедным и сиротам, но ничего не делать для себя. В этот день начинали готовиться к Рождеству. ибо считалось, что зима окончательно берёт свои права. «Николай бородой трусит, — гласит известная пословица, — дорогу стелет».

Накануне дня памяти святителя Николая Мир Ликийского Чудотворца митрополит Одесский и Измаильский Агафангел совершил всенощное бдение в Свято-Никольском Измаильском мужском монастыре, сообщает «Православная Одесса».



19 декабря в 16 часов зажжёт свои огоньки городская новогодняя ёлка, вокруг которой пройдут главные мероприятия в честь Дня Святого Николая. В программе выступления детских творческих коллективов учебных заведений коммунальной собственности территориальной громады Одессы, развлекательная шоу-программа и угощение сладостями.

Также в этот день откроются главные ёлки и пройдут концертно-развлекательные программы для детей во всех районах Одессы.

— в Приморском районе – в 16:00 возле районной администрации, в 17:00 — на ул. Дерибасовской;

— в Малиновском районе — в 14:00 в парке культуры и отдыха им. М. Горького;

— в Суворовском районе — в 16:00 у здания районной администрации;

-в Киевском районе – в 16:00 у здания районной администрации.

19 декабря состоится также традиционный праздничный парад новогодних троллейбусов КП «Одесгорэлектротранс».

Фото и видео: Одесская епархия