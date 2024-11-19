Концерт MEMENTO ODESA — мировая премьера в Центре «UNION»

22 и 23 ноября — мировая премьера на сцене Международного культурного центра UNION. Совместный проект Одесского филармонического оркестра и немецкого музыканта Себастьяна Студницкого. Незабываемые впечатления, дарящие силы и вдохновение.

Себастьян Студницкий — музыкант, непревзойдённо играющий на трубе и фортепиано, имеет собственный лейбл и сеть звукозаписи Contemplate, является основателем и музыкальным руководителем XJAZZ! в Берлине.

После выпуска первого совместного трека Студницкого с Одесским филармоническим оркестром под управлением Владимира Дикого было принято решение о проведении концертного тура MEMENTO ODESA по 12 городам Германии. И премьера программы пройдёт именно в Одессе.

Вырученные от мероприятия средства будут использованы для закупки средств тактической медицины.

Билеты от 350 гривен можно купить здесь.

Приходите к 19 часам.

Адрес: ул. Троицкая, 43.

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