585-й світанок зустрічають мешканці Національного природного парку «Тузлівські лимани» в умовах широкомасштабного вторгнення ворога.

За цей час траплялись й пожежі, й загибель дельфінів, й масове отруєння птахів від сільськогосподарського мінерального добрива, злочини браконьєрів, злочинні дії недоброзичливців Парку, їхні прагнення заволодіти його териотрією задля своєї власної наживи.

Але й були добрі часи, одним з позитивних моментів у житті Парку є те, що вперше в Україні фламінго (з латинського «фламма» — полум’я) в кількості 570 дорослих птахів у воєнний час 2023 року вирішили прожити з весни до осені на Тузлівських лиманах і, більш того, привести малят.

За спогадами одеського науковця, еколога, журналіста Івана Русєва, «раніше, у 2017 році, вони вперше в Україні намагалися сформувати колонію у Херсонській області на озері Чурюк неподалік від Криму, але вивели всього 3-х пташенят і доля їх невідома. Під час повномасштабного вторгнення рашистів і окупації Херсонщини, птахи покинули тимчасово окуповані території і вибрали Тузлівські лимани».

«Вперше птахи — «розвідники» великою зграєю з’явилися у нас у 2021 році. У тому році, коли на основних колоніях фламінго у Туреччині на озері Туз була загибель великої кількості пташенят і дорослих птахів. І ось воєнний 2023 рік. Вони з’явилися у нашому нацпарку у квітні, а в травні одразу вибрали місце для гніздування на узбережжі лиману Бурнас біля села Базар’янка. Але там гніздування було невдалим: постійно з’являлися дітлахи, вночі браконьєри, багато свійських собак — все це, незважаючи на збудовані птахами 270 гнізд, змусило залишити це небезпечне місце. Але ми вірили, що вони обов’язково знайдуть інше місце в нацпарку і виведуть пташенят у цьому році. Так і сталося».

Іван Русєв на своїй сторінці у Facebook з радістю повідомляє, що в кінці червня 2023 року вони загніздилися в дуже цікавому місці нацпарку — на межі великих Тузлівських лиманів Шагани та Алібей.

«І ось, на вихідних, нам, працівникам нацпарку та його друзям, вдалося провести захід по кільцюванню пташенят. В цьому нам допомогли Українське товариство охорони птахів та Український Центр кільцювання птахів.

«Це великій успіх -«тузлівські» фламінго під час війни вивели 192 пташенят. Доречі, серед дорослих є птахи з кольоровими кільцями з Франції, Туреччини та Іспанії», — ділиться інформацією еколог.

Іван Русєв сподівається, «що після Перемоги багато українців зможуть приїхати у нацпарк у гості і подивитися на диво природи — рожеві фламінго».

У попередньому, 51-у випуску екологічних публікацій про життя НПП «Тузлівські лимани» Одесса News писала про судову тягагину щодо мисливців-браконьєрів села Дивізія, які напали на працівників Національного природного парку під час виконання ними своїх службових обов’язків по захисту природи.

Фото: Іван Русєв/Facebook, Одесса Online

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