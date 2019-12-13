Мэр Одессы встретился с активом Молодёжного совета: о чём говорили

12 декабря мэр Одессы Геннадий Труханов встретился с активом Молодёжного совета.

В ходе диалога обсудили работу в уходящем году, а также планы на будущее, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте города.

Отмечается, что одним из главных достижений уходящего года, по мнению членов Молодёжного совета, стала активная работа с национальными меньшинствами и городами-побратимами. В 2019 году Молодёжный совет Одессы принимал у себя Молодёжный совет Клайпеды. Был подписан Меморандум о сотрудничестве, в рамках которого запланирован обмен опытом. Заместитель министра молодёжи и спорта Украины Александр Ярема выступил с инициативой проведения в Одессе ряда молодёжных мероприятий, в частности, заявил о готовности министерства оказать поддержку в проведении «Молодёжного форума по правам национальных меньшинств».

Члены Совета рассказали мэру о том, что в 2020 году планируются разработка Стратегии молодёжной политики Одессы, проведение Первого одесского областного форума по случаю празднования Дня молодёжи-2020, создание свободного пространства для развития молодёжного движения Одессы.

В рамках рабочей встречи были подняты и проблемные вопросы: недостаточное информирование молодёжи города о работе Молодёжного совета и, как следствие, недостаточное взаимодействие со студентами высших учебных заведений города.

Городской голова посоветовал Молодёжному совету более активно выходить на международный уровень – принимать участие в конкурсах, привлекать гранты международных организаций и развивать международные проекты.

«Вы активные, креативные и энергичные. Сегодня всё в ваших руках. Я поддержу любое ваше начинание, которое сделает наш город ещё лучше, а жизнь молодёжи более насыщенной, комфортной и интересной», — сказал Геннадий Труханов.

Кстати. Новый состав Молодёжного совета при Одесском городском голове был сформирован в 2018 году, в который вошли на конкурсной основе представители всех вузов Одессы и парламента старшеклассников, представители молодёжных организаций города. На последней на сессии горсовета была принята новая Городская целевая программа «Молодёжь Одессы» на 2020-2022 годы, сформированная на основе предложений и пожеланий самой молодёжи.

Фото: «Одесса»