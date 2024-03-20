В одесском музее западного и восточного искусства выставка работ Светланы Юсим

До 20 апреля одесситам и гостям города покажут неизвестные работы украинской художницы Светланы Юсим, чью ретроспективную выставку «Hidden Gems» открыл Музей современного искусства Одессы в Музее западного и восточного искусства.

Автор, к сожалению, уже не с нами, однако её художественный талант, несомненно, остаётся с нами.

До того, как прийти к картинам, художница расписывала стены музеев, детских садов. И это было не банальное оформление, а созидательная работа с высоко поставленной планкой.

Лишь в последние годы своей жизни Светлана стала активно выставлять свои работы в художественных галереях.

Адрес музея: ул. Пушкинская, 9.

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