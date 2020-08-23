Одесса 23 августа отмечает День Государственного Флага Украины

23 августа в 10:00 состоится поднятие Государственного Флага Украины у здания Одесского городского совета на Думской площади.

Как отмечает официальный сайт города, наблюдать за церемонией поднятия флага можно будет онлайн на канале YouTube одесской мэрии.

В 11:00 в рамках традиционного Вышиванкового фестиваля в честь 29-й годовщины независимости Украины над Потёмкинской лестницей развернут 29-метровый национальный флаг.

Вышиванковый фестиваль будет проходить в Одессе до 24 августа. Все дни фестиваля с 10:00 до 21:00 на Приморском бульваре открыта выставка-ярмарка народных мастеров и украинских производителей.

23 августа в 14:30 Вышиванковый фестиваль приглашает на показ вышитой одежды, а в 18:00 у памятника Дюку состоится массовый диктант по украинскому языку.

В 19:30 гости фестиваля смогут насладиться выступлением финалистки Национального отбора на Евровидение-2020 украинской певицы и бандуристки Марины Круть.

Мероприятия проводятся с соблюдением карантинных требований.