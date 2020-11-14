В Одесской области пожарники спасли корову, попавшую в глубокую яму

13 ноября в 16:24 в службу спасения 101 поступило сообщение, что в с. Викторовка Березовского района Одесской области на частном подворье корова упала в канализационную яму.

Как сообщается на сайте Главного управления ГСЧС в Одесской области. по прибытию к месту вызова спасатели оценили ситуацию и возможность безопасного извлечения животного.

Было решено зацепить безропотную скотину пожарными рукавами и с помощью частного подъёмного крана вытащить из ямы.

Падение в 3-х метровую яму обошлось корове без травматизма — после спасения она была вполне здорова и невредима.



Одесса News сообщала о фактах спасения домашних животных работниками одесской ГСЧС.

Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области