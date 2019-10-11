С 2020 года в Украине меняется форма налоговой декларации

В налоговой службе сообщили об изменениях в декларации об имущественном состоянии и доходах.

По заявлению пресс-службы Государственной налоговой службы, «с 1 января 2020 года плательщики налогов будут подавать декларацию об имущественном состоянии и доходах по новой форме».

Соответствующие изменения в форму налоговой декларации внесены приказом Министерства финансов Украины №177 от 25 апреля 2019 года «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Украины от 02 октября 2015 года №859».

Новая форма налоговой декларации от действующей будет отличаться некоторыми особенностями. В частности, будет дополнена строка декларации «категория плательщика» новым критерием — «лицо, которое заявляет право на налоговую скидку», которая применяется для граждан, декларирующих право на налоговую скидку.