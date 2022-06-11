Ситуация на юге страны за прошедшие сутки: враг испытывает прочность наших позиций

За прошедшие сутки враг, не преуспевая в продвижении на суше, испытывает прочность наших позиции вертолётными ударами с воздуха.

Как сообщает в Facebook офицер Оперативного командования «Юг» Владислав Назаров в текущей сводке военных событий, в ответ наши Ми-8 нанесли удар по скоплению противника в Херсонской области, а Су-27 – по складу боеприпасов и скоплению вражеской техники в Николаевской.

Всего на Южном направлении за минувшие сутки украинские военные уничтожили 39 российских агрессоров и, по меньшей мере, 11 единиц техники, в том числе танк Т-62, 4 бронированных и 3️ грузовых автомашины, автоматизированный комплекс радиоэлектронной борьбы «Борисоглебск-2» и 2 гаубицы «Мста-Б». Метко уничтожен полевой склад боеприпасов в районе Давыдова Брода.

Отмечается, что противник продолжает ведение боевых действий на занятом рубеже обороны. «В ходе изучения маршрута продвижения вглубь оккупированной Херсонщины наша разведывательная группа уничтожила группу рашистских десантников, завладев их оружием и средствами связи», — говорится в сообщении.

В Черноморской операционной зоне продолжается блокирование судоходства.

«Вражеские корабли держат под угрозой ракетных ударов почти всю территорию Украины. На четырёх надводных кораблях и двух подлодках – 40 крылатых ракет типа «Калибр». Рядом с ними – два больших десантных корабля», — проинформировал Назаров.

Кроме того, в Одесской области враг продолжает информационный деструктив разнообразными вбросами и манипуляцией сознания гражданского населения относительно вероятной биологической угрозы региона или через распространение инфекционных болезней, или через провокации военных с разрушением проблемных могильников.

ОК «Юг» просит не поддаваться панике и провокациям, воспринимать критически и взвешенно информацию, доверять только достоверным официальным источникам и силам обороны.

«Враг пытается угрожать разрушением не только инфраструктуры, но и стойкости несокрушимого народа», — сказал полковник Назаров.

Как сообщала Одесса News, по утверждению начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, сухопутный прорыв российских войск через Николаев на Одессу в настоящее время невозможен.

Фото: Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ, Генштаб ВСУ, ОК «Юг», ВМС ВСУ/Facebook

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