Зеленский запретил деятельность партий Шария, ОП-ЗЖ, «Наши» и некоторых других

Совет национальной безопасности и обороны приостанавливает в Украине деятельность ряда партий, связанных с Российской Федерацией.

Об этом в ночном обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский, видео которого опубликовал Офис президента.

«Учитывая полномасштабную войну, развязанную Российской Федерацией, и связи некоторых политических структур с этим государством, приостанавливается любая деятельность ряда политических партий во время военного положения», – отметил Зеленский.

Речь о политсилах: «Оппозиционная платформа – За жизнь», Партия Шария, «Наши», Оппозиционный блок, «Левая оппозиция», «Союз левых сил», «Держава», Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, партия «Социалисты», Блок Владимира Сальдо.



Министерству юстиции Украины поручено безотлагательно принять меры по запрету деятельности указанных политических партий.

Как сообщала Одесса News, в марте 2022 года четыре народных депутата от «Оппозиционной платформы – За жизнь», в том числе одесситка Татьяна Плачкова, вышли из фракции.

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