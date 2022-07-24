Россия заявила о своей непричастности к ракетному обстрелу Одесского порта

Министр обороны Турции Хулуси Акар общался с российскими властями по поводу ракетного удара, который был нанесен 23 июля по морскому порту в Одессе.

Об этом проинформировало минобороны Турции, пишет издание ГОРДОН.

«В контакте, который мы установили с Россией, россияне сказали нам, что они не имеют абсолютно никакого отношения к этому нападению и что они очень внимательно и детально изучают вопрос», – процитировало Акара его ведомство.

Министр обороны Турции отметил, что Анкара обеспокоена инцидентом, который произошёл сразу после подписания соглашения об отгрузке украинского зерна.

«Однако мы продолжаем выполнять свои обязательства в рамках достигнутой нами договорённости», – подчеркнул Акар.

Он рассказал, что связывался с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым и узнал, что ракеты попали вблизи бункера с зерном.

Как сообщала Одесса News, 23 июля российские оккупанты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа «Калибр». По информации Оперативного командования «Юг», две ракеты сбили силами противовоздушной обороны, две попали в объекты инфраструктуры порта.

В МИД Украины назвали атаку «плевком» президента РФ Владимира Путина «в лицо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и президенту Турции Реджепу Эрдогану», приложившим огромные усилия для достижения соглашения об экспорте украинского зерна. Спикер МИД Олег Николенко призвал ООН и Турцию обеспечить соблюдение Россией своих обязательств по безопасному функционированию зернового коридора.

В Минагрополитики Украины сообщили, что в порту было зерно для экспорта.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя обстрел порта Одессы менее чем за сутки после достигнутых в Стамбуле договорённостей об экспорте украинского зерна, заявил, что Россия, что бы она ни обещала, будет находить пути, как это не выполнять.

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