СБУ обвиняет командира боевого корабля в госизмене

Военная контрразведка Службы безопасности Украины предупредила угрозу передачи сведений в сфере боевой готовности Военно-Морских Сил Вооружённых Сил Украины представителям спецслужб Российской Федерации.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

«Сотрудники СБУ установили, что командир боевого корабля без разрешения своего командования въехал на временно оккупированную территорию АР Крым. Там он начал сотрудничество со спецслужбами РФ и получил российское гражданство. После этого капитан 2 ранга вернулся к месту дислокации своего экипажа и начал скрыто собирать информацию с ограниченным доступом для передачи российским спецслужбам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полученные сведения фигурант якобы планировал передать иностранным кураторам после выезда на постоянное место жительства на аннексированный полуостров. Для этого в ближайшее время он собирался уволиться из рядов Вооружённых Сил Украины, — уверяет СБУ.

По данному факту начато уголовное производство. У фигуранта изъяты носители информации с ограниченным доступом, которые он собирался передать российской стороне.

Сейчас военнослужащий отстранён от занимаемой должности, ему отменён допуск к государственной тайне.

СБУ не называет фамилию капитана 2 ранга, однако, из СМИ стало известно, что речь идёт, возможно, о командире спасательного судна ВМСУ «Александр Охрименко» Анатолии Люлько.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2020 года СБУ обнаружила, что чиновник ВМС Украины поддерживает постоянные контакты с действующими кадровыми сотрудниками ФСБ РФ, бывшими сотрудниками СБУ, оставшимися в Крыму после событий 2014 года. Пресс-служба ВМС ВСУ тогда отметила, что их бывший служащий секретную информацию не передавал, но в отношении него назначена служебная проверка.

Фото: СБУ