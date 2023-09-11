Реакторы Ровенской АЭС отныне будут работать не на топливе из РФ, а на шведском

Украина продолжает курс на усиление энергетической независимости и показывает миру пример того, как можно устранить государство-террориста Россию с рынков ядерных технологий.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, сообщает сайт министерства.

Галущенко сообщил, что в реактор ВВЭР-440 Ровенской АЭС загрузили первую партию ядерного топлива, произведённого компанией Westinghouse Electric Sweden AB с участием специалистов украинского НАЭК «Энергоатом». Раньше реакторы этого типа работали только на ядерном топливе российского производства.

«Величие этого дня – это конец монополии россиян в этом сегменте рынка ядерного топлива. И я очень надеюсь, что этот день откроет путь к быстрым санкциям против россиян в атомной энергетике», – сказал он.

Галущенко добавил, что контракт на поставку соответствующих топливных сборок ВВЭР-440 был заключён еще в сентябре 2020 года в присутствии Президента Украины Владимира Зеленского, поэтому Украина ещё до начала полномасштабного вторжения взяла чёткий курс на устранение зависимости от России в ядерной отрасли.

«И то, что нам удалось сделать это настолько быстро, – это большой успех и значительная основа для нашего дальнейшего сотрудничества с расширяющейся компанией Westinghouse. Это великий день для украинской энергетики, для нашего сотрудничества с США и Швецией, где расположен соответствующий завод», – подчеркнул министр.

С 2024 года ядерным топливом компании Westinghouse должны обеспечить все ядерные реакторы в Украине.

Одесса News сообщала, что Президент Украины Владимир Зеленский 9 сентября провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором обсуждалась реализация плана по защите энергетики.

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