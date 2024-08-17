Украинские военные не смогли закрепиться в Белгородской области России

Украинские силы продвинулись в западную часть Белгородской области страны-агрессора РФ во время недавних трансграничных наступлений, но по состоянию на 16 августа они больше не удерживают там позиции.

Об этом говорится в отчёте американского Института изучения войны (ISW), пишет издание ГОРДОН.

В отчёте сослались на публикацию газеты The Washington Post от 15 августа, где сообщалось, что украинские группы провели механизированные атаки вблизи пограничного контрольно-пропускного пункта Колотиловка (к северо-западу от Белгорода) 11 августа и продвинулись примерно на 10 километров в этом районе.

Российские источники утверждают, что украинские силы неоднократно атаковали вблизи Колотиловки в последние дни и временно захватили контрольно-пропускной пункт Колотиловка 15 августа, но не утверждают, что украинские силы продвинулись хоть на 10 км дальше контрольно-пропускного пункта.

В отчёте говорится, что ISW не обнаружила никаких российских заявлений или доказательств, свидетельствующих о том, что украинские силы остаются в Белгородской области по состоянию на 16 августа.

Украинские солдаты сообщили The Washington Post, что российские силы в Белгородской области были более подготовлены к отражению трансграничных украинских атак, чем силы в Курской области. Они установили обширный массив противотанковых укреплений «зубы дракона» вдоль границы и интенсивно заминировали территорию. Также российские артиллерийские подразделения, операторы беспилотников и авиация почти сразу же начали наносить удары по украинским силам, когда они пытались пересечь границу в Белгородскую область 11 августа.

«Описание украинскими солдатами реакции России предполагает, что оперативная внезапность, которой украинские силы добились 6 августа, начав вторжение в Курскую область, в значительной степени рассеялась к 11 августа, и что российские силы в Белгородской области были готовы отразить украинские трансграничные атаки. Однако с момента начала вторжения 6 августа украинские силы совершили последующие быстрые наступления на других участках границы с Курской областью, и вполне вероятно, что российские силы более усиленно защищают некоторые участки границы», – говорится в отчёте ISW.

Одесса News информировала, что, по данным Главкома ВСУ Александра Сырского, всего с начала военной операции в Курской области войска Украины продвинулись вглубь территории РФ на 35 км, взяли под контроль 82 населённых пункта на площади 1150 км².

Фото: The Washington Post

Карта: ISW

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