В Летнем театре одесского Горсада открыта выставка «Земля предков» Аллы Крикун

До 15 февраля в галерее «#ARTODESA» (Летний театр Городского сада) открыта выставка «Terra majoris. Земля предков» Аллы Крикун.

Выставка посвящена памяти одесской художницы, умершей в конце прошлого года.

«Память об Алле Крикун — чистая и добрая, как и сама её замечательная художественная Вселенная, искренне оставленная всем нам, как послание. В частности, на выставке представлены работы из частных коллекций одесситов, которые ценили творчество Аллы Михайловны», — рассказала куратор проекта Елена Павлова.

Природа – одна из любимых тем в творчестве Аллы Крикун. В обычной жизни она обожала кошек и собак, любила рыбачить и рассказывать о своих походах на море. Мастер часто выбирала героями своих произведений птиц и животных, подчас наделяла персонажей человеческими качествами.

Название выставки тоже не случайно, в своих работах Алла Крикун пыталась передать связь с нашими корнями, с украинским национальным характером.

Больше анонсов на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy