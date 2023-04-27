Побратимство библиотек Одессы и Ливерпуля засвидетельствовали Чарльз III и Зеленская

Супруга Президета Украины Елена Зеленская вместе с Королём Британии Чарльзом III и королевой-консортом Камиллой приняла участие в церемонии провозглашения побратимства между Центральной библиотекой Ливерпуля и Одесской научной библиотекой имени Михаила Грушевского.

Об этом Зеленская сообщила в Теlеgram.

«Это проявление солидарности – значимое для Украины. С начала войны мы потеряли более 300 библиотек. Библиотеки, как и люди, рискуют из-за российских атак ежедневно», — написала она.

Также первая леди выразила благодарность Великобритании за поддержку на культурном фронте.

По её убеждению, в трудные дни книги и культура оказывают не только моральную, но и действенную поддержку.

«Когда-то Одесскую библиотеку уже пришлось отстраивать после разрушения – во Вторую мировую её разбомбили нацисты. Теперь она помогает нам выстоять уже в борьбе с другим нападающим. Потому что Украина сейчас борется именно за то, чтобы нигде в мире библиотеки не разрушались, книги не горели, люди не погибали. Чтобы войны остались только в исторических трудах. А каждый человек в мире мог спокойно читать и развиваться, без угрозы нападения и борьбы за выживание», — отметила супруга Президента.

«Когда не было света и тепла, библиотеки становились настоящими гуманитарными и волонтёрскими хабами, местом, где можно было быть вместе и чувствовать тепло в широком смысле этого слова», – написала Зеленская.

Для справки.В результате полномасштабного вторжения России в Украину пострадали или полностью разрушены 528 библиотек, уничтожены более 300 библиотек в учебных заведениях, пострадали как минимум 20 университетских библиотек, полностью уничтожены книжные фонды 42 библиотек.

Фото: ТСН, Зеленская/Telegram

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