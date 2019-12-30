В Китае создали “кошку-робота”

Китайская компания Elephant Robotics разработала роботизированную кошку MarsCat.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на портал New Atlas.

«MarsCat может автономно передвигаться в доме своего владельца благодаря шестнадцати моторизированным суставам», — говорится в сообщении.

По данным портала, кроме обычной ходьбы, «электрокошка» может также, в частности, играть, спать и даже закапывать мнимые отходы в мусорном баке.

Отмечается, что у механизированного животного установлены камера (на носу), микрофон, динамик, микропроцессор Raspberry Pi и шесть датчиков прикосновения. Таким образом, кошка сможет распознавать игрушки и препятствия, а также реагировать на команды людей.

Также известно, что со временем личность кошки будет меняться в зависимости от манеры общения человека с ней.

Сама кошка сможет показывать шесть эмоций: энтузиазм, безразличие, энергичность, лень, желание общаться и застенчивость.



Стоимость механизированного животного для продажи будет составлять 1299 долларов США.

При пожертвовании 649 долларов США в Elephant Robotics пообещали прислать благодетелю один экземпляр «электрокошки».