В Китае создали “кошку-робота”

Китайская компания Elephant Robotics разработала роботизированную кошку MarsCat.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на портал New Atlas.
«MarsCat может автономно передвигаться в доме своего владельца благодаря шестнадцати моторизированным суставам», — говорится в сообщении.
По данным портала, кроме обычной ходьбы, «электрокошка» может также, в частности, играть, спать и даже закапывать мнимые отходы в мусорном баке.
Отмечается, что у механизированного животного установлены камера (на носу), микрофон, динамик, микропроцессор Raspberry Pi и шесть датчиков прикосновения. Таким образом, кошка сможет распознавать игрушки и препятствия, а также реагировать на команды людей.
Также известно, что со временем личность кошки будет меняться в зависимости от манеры общения человека с ней.
Сама кошка сможет показывать шесть эмоций: энтузиазм, безразличие, энергичность, лень, желание общаться и застенчивость.
Стоимость механизированного животного для продажи будет составлять 1299 долларов США.
При пожертвовании 649 долларов США в Elephant Robotics пообещали прислать благодетелю один экземпляр «электрокошки».