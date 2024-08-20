Полиция задержала вербовщицу одесситок для работы в секс-эскортах

Сотрудники одесского управления миграционной полиции установили, что 35-летняя жительница Киевской области организовала поиск, подбор и вербовку молодых женщин, оказавшихся в сложных личных, семейных и других обстоятельствах, для предоставления услуг интимного характера в одной из стран Азии.

По сообщению полиции, правоохранители прекратили противоправные действия фигурантки после вербовки ею через круг знакомых и с помощью созданных в одном из мессенджеров групп двух 28-летних одесситок.

«Злоумышленница обещала им от 500 до 1000 долларов за ночь. За такие деньги они должны были выполнять работу, заключавшуюся в vip-эскорте богатых людей с последующим предоставлением им сексуальных услуг», — говорится в сообщении.

Вербовщица уверяла, что женщины легко смогут обеспечить себя и свои семьи, и обещала помочь с оплатой билетов на перелёт. За её услуги по трудоустройству завербованные работницы должны были в первый месяц работы отдать 5000 долларов.

Злоумышленница задержана. В содеянном призналась. Во время обыска по месту её жительства правоохранители изъяли мобильные телефоны, банковские карточки, деньги, «черновые» записи и другие интересующие следствие доказательства.

Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста. Следствие продолжается.

За вербовку человека, совершенную в целях эксплуатации, с использованием уязвимого состояния потерпевшего, в том числе повторно, женщине грозит наказание лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

Одесса News информировала, что оперативники Одесского погранотряда совместно с сотрудниками миграционной полиции ГУ НП в Одесской области разоблачили в октябре 2023 года жителя Одессы, прекратив его деятельность как организатора секс-бизнеса.

Фото: Отдел полиции №3 Одесского районного управления полиции №1

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