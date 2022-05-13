В ООН насчитали 3541 погибшего в Украине мирного жителя от российской агрессии

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека УВКПЧ на 12 мая зафиксировало 3541 случай гибели гражданского населения Украины в результате российского вторжения.

Среди убитых — 1 300 мужчин, 844 женщины, 77 девочек и 93 мальчика, а также 69 детей и 1 158 взрослых, пол которых пока не известен, — сообщает УВКПЧ.

УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, в которых продолжаются интенсивные боевые действия, задерживается, а многие отчёты всё ещё ждут подтверждения.

Точное количество погибших гражданских лиц в результате войны РФ против Украины неизвестно.

Так, с начала войны войска РФ убили 606 жителей Харьковщины, в т.ч. 26 детей.

В Мариуполе, по «осторожным оценкам» местных властей, общее количество убитых российской армией может составлять до 22 тыс. человек.

В Киевской области после боевых действий и оккупации обнаружили 1235 тел мирных жителей, большинство из которых, по данным полиции, погибли от огнестрельных ранений. Захоронения продолжают находить.

Потери украинских военных в войне с Россией с начала полномасштабного вторжения 24 февраля оцениваются украинскими властями в 2,5 – 3 тыс. погибших. Такую цифру назвал последний раз – 15 апреля – Президент Украины Владимир Зеленский. Украинское военно-политическое руководство не сообщает регулярно о потерях в войне с Россией среди украинских защитников.

Известно о гибели 501 военнослужащего Национальной гвардии Украины.

По данным Укрзализныци, в Украине с 24 февраля погибли 54 железнодорожника.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину погибли 24 медиаработника, 10 врачей.

Согласно информации Офиса Генпрокурора по состоянию на утро 13 мая погибли 226 детей.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ НАШЕГО ГОСУДАРСТВА ВСПОМИНАЕМ УКРАИНЦЕВ, ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ.

ВСЕХ, КТО ВОЕВАЛ.

ВСЕХ ВОЕННЫХ И ВСЕХ ГРАЖДАНСКИХ.

ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ…

ВСЕХ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Одесса News 12 мая сообщала о гибели в боях за Мариуполь двух одесситлв — Виталия Блажко и Станислава Узикова.

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