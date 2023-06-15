Дважды за ночь в Одесской области звучали сигналы воздушной тревоги

Ночью 15 июня, в период с 00.20 по 04.30, российские оккупанты нанесли удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555, а также ударными дронами «Shahed-136/131».

По оперативной информации Командования Воздушных Сил ВСУ, четырьмя самолётами стратегической авиации Ту-95мс осуществлено четыре пуска крылатых ракет Х-101/Х-555 из Каспийского моря. Одну из ракет удалось уничтожить, остальные попали в промышленные объекты в Днепропетровской области.

Иранские «шахеды» противник запускал с северного и южного направлений. 13 «шахедов» атаковали Одесскую область, — проинформировал военный эксперт из Одессы Сергей Братчук. Все они уничтожены Силами ПВО.

Всего на Украину было выпущено за ночь 20 ударных дронов, уничтоженных силами и средствами Воздушных Сил в зонах ответственности воздушных командований «Юг» и «Восток». Кроме того, уничтожен вражеский БПЛА оперативно-тактического уровня, осуществлявший воздушную разведку на восточном направлении.

Как сообщала Одесса News, 15 июня в Одессе день траура по жертвам ракетного удара врага 14 июня.

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