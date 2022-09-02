Куда пойти в Одессе на первых сентябрьских выходных

3-4 сентября одесские учреждения культуры и искусства, имеющие укрытия или находящиеся рядом с ними, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News предлагает некоторые из анонсированных ивентов, однако вместе с Оперативным командованием «Юг» ВСУ предупреждает об опасности посещения пляжей.

Выбор, как всегда, за Вами.

3 сентября в Одесском украинском драматическом театре им. В.Василько спектакль «ЧУВАКИ не празднуют или UKRAINIAN» — театрально-музыкальное, динамичное и правдивое представление о войне с Россией и о том, как мы жили ДО. Несмотря на серьёзность поднятых вопросов, театр обещает, что сможет поднять вам настроение и заставить поверить в лучшее будущее. Продолжительность спектакля 1 час 30 минут без антракта. Спектакль 18+, используется ненормативная лексика. Начало спектакля в 18 часов. Цена билетов от 300 гривен.

3 сентября в Одесском музее западного и восточного искусства пройдёт очередная серия кинопоказов короткометражных фильмов украинских авторов. Киноменю в музее эксклюзивное, с жанровым разнообразием. Саркастические городские комедии, постапокалиптическая фантастика с налётом стимпанка, хоррор и мелодрамы. Этот коктейль сочетает наличие в фильме вымышленных миров или острых психических состояний и некоторую эфемерность, метафоричность реалий. Сарказм. Фантастика. Психоз. Начало в 18:00. Стоимость билета 100 грн. Адрес: Греческая, 16 (музейная локация #Ragtime2.0/ Вход через музейные ворота).

3 сентября на сцене Одесского Национального Академического театра оперы и балета «Шопениана. Болеро». Одноактный балет «Шопениана» – образец неоромантического балета начала ХХ века, когда танцевальный театр начал поиски новых выразительных возможностей. Стоимость билетов 100-400 гривен. Продолжительность 35 минут. Начало в 18 часов.

4 сентября в 18:00 в Одесском Украинском театре им. В.Василько спектакль «Сердце пополам». По рассказам Марии Матиос из книги «Нация» — «Апокалипсис» и «12 служб».Трагические события прошлого века в Украине на примере историй нескольких украинских и еврейских семей раскрывают идею непокорности человеческого духа. Цена билетов от 100 гривен. Адрес: ул. Пастера, 15.

4 сентября на сцене Одесского Национального Академического театра оперы и балета пройдёт Оперный гала-концерт. Начало в 18 часов. Билеты стоимостью от 100 до 500 гривен.

4 сентября в Театре музкомедии пройдёт спектакль «Муж моей жены». Представьте: муж, владелец квартиры, ждёт свою жену. В дверь звонит гость, совсем незнакомый мужчина, и говорит, что он – дальний родственник жены хозяина. Такого родственника жены хозяина никто не знает, и его это очень смущает. Но… В скором времени гость заявляет, что не только дальний родственник жены хозяина, но и он муж. Интрига закручивается в узел, который обязательно нужно распутать… Начало в 18 часов. Стоимость билетов от 190 гривен. Адрес театра: ул. Пантелеймоновская, 3.

До 13 сентября Одесский дом-музей имени Рериха представляет выставку черниговского мастера Владимира Наталушко под названием «Цветы жизни». Работы автора находятся во многих частных коллекциях и музеях Украины, Франции, США, Израиля, Германии. На выставке представлены новые натюрморты и городские пейзажи. Адрес: Большая Арнаутская, 47.

Уютных выходных!

НЕ используйте пляжи для отдыха – это опасно!

Фото: Александр Александров, Ольга Черненко/Одесса News, Владимир Андреев/Думская

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