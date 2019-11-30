НАБУ возбудило дело по заявлению «О преступлении» одесского нардепа Гончаренко

Национальное антикоррупционное бюро начало досудебное расследование в отношении депутатов от фракции «Слуга народа», которых обвиняют в возможном получении «зарплат в конвертах».

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook, где разместил своё заявление на имя Генпрокурора и председателя НАБУ и копию ответа НАБУ.

«Согласно п. 1-1 ч. 2 ст. 60 УПК Украины, ст.ст. 111, 214 УПК Украины сообщаем, что на основании Вашего заявления о преступлении от 06.11.2019 № 338/1-79 внесены сведения о совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины и начато досудебное расследование в уголовном производстве №52019000000001034 по факту возможного получения народными депутатами Украины — членами депутатской фракции «Слуга народа», неправомерной выгоды для себя за совершение или не совершение такими должностными лицами в интересах того, кто предлагает, обещает или предоставляет неправомерную выгоду или в интересах третьих лиц действий с использованием предоставленной им власти или служебного положения», — говорится в тексте ответа НАБУ.

Нардеп в своём посте также выразил надежду, что следователи НАБУ доведут дело до конца: «Украинцы должны знать, как именно команда новой власти забирает у людей средства к существованию, но при этом «своих» не обделяет».

Народный депутат также выложил в соцсети копию Выписки из Единого реестра досудебных расследований.

Ранее в телеграмм-канале «Джокер» появились скриншоты якобы переписки заместителя председателя фракции «Слуга народа» Николая Тищенко, а также председателя Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого с пранкером, назвавшимся генпрокурором Русланом Рябошапкой. По данным СМИ, пранкер Джокер за последние 5 дней разыграл в мессенджере нескольких депутатов от «Слуги народа» от имени генерального прокурора.