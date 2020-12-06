6 декабря в Одессе отмечают День Вооружённых Сил Украины.

Как сообщает пресс-служба Одесской облгосадминистрации, накануне праздника глава ООГА Сергей Гриневецкий наградил Почётной грамотой облгосадминистрации военнослужащих командования Военно-морских сил Вооружённых сил Украины, воинской части А 3880 Оперативного командования «Юг», Воздушного командования «Юг», воинской части А 3674, Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, Военно-медицинского клинического центра Южного региона, Одесской Военной академии.



Награды вручены «за укрепление обороноспособности государства, заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность присяге и преданность военной службе, образцовое выполнение служебно-боевых задач в зоне проведения операции объединённых сил, проявленные при этом честь и доблесть, и по случаю 29-й годовщины Вооружённых сил Украины».



Обращаясь к награждённым, Сергей Гриневецкий отметил, что именно Одесская область занимает особое место в обороноспособности страны, ведь в нашем регионе расположены почти все рода войск и выразил искреннюю благодарность военнослужащим за преданность и выдержку, мужество и героизм, значительный вклад в военно-патриотическое воспитание молодёжи.



Сегодня, 6 декабря, в 10:00 состоится торжественная церемония возложения венков и цветов к памятному знаку в сквере Героев Небесной Сотни на проспекте Шевченко, 4, при участии ветеранов ВСУ, АТО и ООС, представителей общественных организаций Одессы.

Лучшая воинская часть и лучшее воинское подразделение Одессы будут награждены Переходными знаменем и вымпелом исполнительного комитета Одесского горсовета.

Кстати. 6 декабря 1991 года Верховная Рада Украины приняла закон «О Вооружённых Силах Украины», «Об обороне Украины», а 13-го декабря — Концепцию обороны и строительства Вооружённых Сил Украины, которые определили основные принципы и направления развития украинского войска. Вооруженные Силы Украины по своей боеспособности занимают 27-е место среди 136 стран мира.

Как сообщала Одесса News, НАТО сохраняет существенное присутствие в регионе Чёрного моря и будет тесно работать с Украиной.

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