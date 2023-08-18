Куда пойти в Одессе на выходных 19-20 августа

19 и 20 августа одесские учреждения культуры и искусства, имеющие укрытия или находящиеся рядом с ними, а также обладающие системами энергоснабжения, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News подобрала некоторые из анонсированных ивентов.

Выбор, как всегда, за Вами.

19 августа в 17:00 в Центральном парке культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко на концертной площадке «Ракушка» в рамках акции «С песней к Победе!» грандиозное мероприятие ко Всемирному дню гуманитарной помощи. Концертная программа известных артистов города. Ярмарка, аниматоры, неожиданные, но приятные сюрпризы для детей. Все желающие смогут отведать вкусный крымско-татарский плов. От КУ «Спасательно-водолазной службы Одесского городского совета» вас ждёт «фонтан эмоций».

19-20 августа выставка «Волшебный сад» работает в Каминном зале Ботанического сада Одесского национального университета. Экспозицию работ с изображениями цветов, бабочек и котиков создала группа из 22-х авторов. Экспозиция позволяет одновременно наслаждаться красотой сирени и фиалок, роз и астр, лаванды и тюльпанов. Такое возможно только в «Волшебном саду». Выставка работает с 10 утра до 6 вечера.

20 августа в Одесском театре Музкомедии детский спектакль «Щенячий патруль». Это увлекательное представление для маленьких зрителей. Невероятные приключения популярных героев. Море положительных эмоций и интересный интерактив для детей. Увлекательное событие состоится с участием актёров Киевского театра ростовых кукол. Вовлечённым в яркие приключения почувствует себя каждый маленький зритель. Стоимость билетов от 120 гривен. Приходите к 11.30. Адрес: ул. Пантелеймоновская, 3.

До 1 сентября персональную выставку Натальи Куликовской «Одесские Обереги» представляет галерея ArtOdessa в Городском саду. Художница предлагает вниманию зрителей серию изысканных работ, выполненных акварелью и акрилом. В субботу и воскресенье артгалерея работает с 13 до 17 часов.

До 1 сентября в Еврейском музее Одессы проходит выставка “Лопни, или держи фасон!”, посвящённая истории одесской моды. На выставке, построенной в хронологическом порядке, представлены экспонаты, рассказывающие, как одевались одесситы, начиная с конца XIX века и до настоящего времени. Телефон для справок – 048 770 1865. Адрес музея: ул. Нежинской, 66.

До 27 сентября в Центральном парке культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко уличная выставка «Рашизм — это…» Украинского института национальной памяти «Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной сотни – музея революции достоинства».

Уютных, мирных выходных!

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