В Одессе вооружённый военный пытался покончить с собой

Военнослужащий одной из воинских частей в Одесской области, вооружённый заряженным пистолетом, закрылся в квартире своей знакомой, где находились женщина и её несовершеннолетний ребенок, и пытался покончить с собой.
Об этом 28 декабря сообщили в Telegram Силы обороны юга Украины.
«При попытке пообщаться мужчина отказался открыть дверь, выражал нежелание жить и намерения самоубийства, а также сообщил, что порезал себе руки и истекает кровью», – сказано в сообщении.
Отмечается, что офицеры воинской части вызвали полицию, заподозрив, что вооружённый мужчина находится в неадекватном состоянии.
«С целью обеспечения безопасности женщины и ребёнка, недопущения совершения самоубийства самим военным дверь была открыта принудительно. Виновник инцидента доставлен в военный госпиталь. Женщина и ребёнок не пострадали», – говорится в сообщении.
Как указали силы обороны юга Украины, военнослужащий пытался покончить с собой на фоне проблем в личной жизни.
«Думская» уточнила в Telegram, что инцидент произошёл в Одессе на улице Ивана и Юрия Лип.
Фото: Думская
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