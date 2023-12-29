В Одессе вооружённый военный пытался покончить с собой

Военнослужащий одной из воинских частей в Одесской области, вооружённый заряженным пистолетом, закрылся в квартире своей знакомой, где находились женщина и её несовершеннолетний ребенок, и пытался покончить с собой.

Об этом 28 декабря сообщили в Telegram Силы обороны юга Украины.

«При попытке пообщаться мужчина отказался открыть дверь, выражал нежелание жить и намерения самоубийства, а также сообщил, что порезал себе руки и истекает кровью», – сказано в сообщении.

Отмечается, что офицеры воинской части вызвали полицию, заподозрив, что вооружённый мужчина находится в неадекватном состоянии.

«С целью обеспечения безопасности женщины и ребёнка, недопущения совершения самоубийства самим военным дверь была открыта принудительно. Виновник инцидента доставлен в военный госпиталь. Женщина и ребёнок не пострадали», – говорится в сообщении.

Как указали силы обороны юга Украины, военнослужащий пытался покончить с собой на фоне проблем в личной жизни.

«Думская» уточнила в Telegram, что инцидент произошёл в Одессе на улице Ивана и Юрия Лип.

Фото: Думская

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy