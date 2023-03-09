В Одессе почтили память Тараса Шевченко

По случаю 209-летия со дня рождения Тараса Шевченко в Центральном городском парке им. Т.Г. Шевченко в Одессе состоялось торжественное возложение цветов к памятнику Кобзарю.

Дань уважения Шевченко как выдающемуся поэту, драматургу и общественному деятелю, отдали начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко, представители областной и городской власти, представители общественности, духовенства, — сообщает в Facebook пресс-служба ООВА.

«Сегодня, в период войны с российскими оккупантами, сила слова украинского гения Тараса Григорьевича Шевченко, Кобзаря, звучит по-особому, стократностью взрыва невиданного оружия. Оружия, которое на службе нации было и есть непобедимым. Слово Шевченко вдохновляет, мобилизует на жизнь, борьбу и победу, не давая забыться, утратить веру, упасть, уйти в забвение нашему народу. В это сложное историческое время для нашей страны слово Кобзаря с новой силой зазвучало в окопах бойцов: «И на оновленной земле врага не будет, супостата…», – оно воодушевляет воинов львиной силой жертвенно защищать Украину от порабощения рашистами» — сказал Максим Марченко.

Фото: ООВА/Facebook, Одесса. Официально/Telegram

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