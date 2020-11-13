Как в Одессе провести карантин выходных дней 14-15 ноября

Похоже, что выходные дни 14-15 ноября могут быть испорчены введением так называемого карантина выходного дня, против чего выступила одесская мэрия, но категорически призвал одесситов не высовываться из дому и.о. губернатора Вячеслав Овечкин.

Как бы там ни было, 15 ноября — все на выборы в маске с паспортом и своей ручкой.

А остальное — выбор, как всегда, за Вами.

Одесский театр «Маски» приглашает на спектакли ноябрьского репертуара. Главные звёзды театра — Борис Барский, Георгий Делиев и Наталья Бузько. Театр — наследник легендарных «Маски-шоу» — комедийного телевизионного сериала, над которым хохотало несколько поколений. Приходите, будет весело!

14 ноября выставка 97 работ 66 участников всеукраинского конкурса «Вирусное искусство» в творческом пространстве «Диалоги» на Соборной площади, 2. Жанры представленных работ — от цветочных натюрмортов до орнаментов в духе тибетских мандал. Однако все они направлены на то, чтобы не растревожить зрителя, а уврачевать его испуганную пандемией душу и заразить любовью к искусству.

14 ноября Одесский русский театр представляет спектакль «Одесса у океана». Действие спектакля происходит в наши дни, в Нью-Йорке, на Брайтон-Бич. Он – Вульф Мойхелевич Гольдинер – пожилой русскоязычный эмигрант, вдовец, немного за семьдесят. Она – миссис Джейн Уотсон, красивая успешная американка, разведена, немного за тридцать. В процессе их общения выясняется, что Гольдинер когда-то был Владимиром Михайловичем Семёновым, проживал в Одессе на улице Франца Меринга и работал инженером на «Январке» — заводе имени Январского Восстания. Да и миссис Уотсон не всегда носила фамилию бывшего мужа…

Приходите к 19:00. Цена билетов от 60 до 200 гривен.

14 ноября в концерт-холле «Сады Победы» выступит Арсен Мирзоян. Приходите в 21.00. Цена билетов от 400 до 1 650 гривен.

14 и 15 ноября в роскошном зале отеля «Бристоль» — одесская неделя моды. Свои коллекции pret-a-porter и de-luxe будущего сезона покажут известные украинские и зарубежные дизайнеры. Помимо модных показов, в программе мероприятия — выступления музыкальных гостей, образовательные программы и розыгрыши от партнёров мероприятия.

15 ноября гид Алёна Калетинская предлагает прогуляться по Французскому бульвару из настоящего в прошлое и вспомнить, как здесь было раньше. Здесь историями пестреет каждый уголочек. И поверьте, многие из историй, здесь происходивших, вас очень удивят! Приходите в 12:00 на угол Французского и Итальянского бульваров, к парковке Музкомедии. Цена билета от 250 гривен.

15 ноября одесский историк Андрей Красножон приглашает желающих на авторскую экскурсию по Приморскому бульвару. Начало в 12:00. Стоимость билетов – 100-200 грн. Необходима предварительная запись по телефону: +380967010201.

15 ноября концерт «Балетные дивертисменты» в Одесском национальном академическом театре оперы и балета. Будут показаны фрагменты из балетов «Щелкунчик» и «Спящая красавица» (с одним антрактом). Цена билетов от 40 до 330 гривен. Приходите в 18.30.

До 20 ноября в рамках III Международного биеннале «Море акварели» в Одесском литературном музее выставка «Акварель сквозь годы».

До 29 ноября в Одесском художественном музее выставка Михаила Ревы «Откровение/Revelation». Выставка включает 49 скульптур и 16 графических работ разных лет. Экспозиция начинается с икон, которые художник создал в 1994 году для фильма «Пустыня» режиссера Михаила Каца. Неотъемлемой частью выставки стал также период карантина, проведенный в Мексике. Эта страна поразила художника насыщенностью и открытостью цвета, невероятностью природных форм, экологическими проблемами планеты Земля.

Уютных выходных!

Фото: Одесса News/Александр Александров, Думская, «Одесса», ТАЙМЕР