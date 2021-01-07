Одесса празднует Рождество Христово

Христос родился! Славим Его!

Сегодня празднуется Рождество Христово – радостный зимний христианский праздник, корни которого уходят в глубокую древность, когда наши предки поклонялись Солнцу и другим стихиям, то есть, были язычниками. Тогда это была Коляда – праздник рождения Солнца. С принятием христианства он был приурочен к рождению Иисуса Христа.

На Рождество вся семья шла на утреннюю церковную службу, после чего все садились за праздничный стол и разговлялись. Затем с нетерпением ожидали полазника – первого гостя. Верили, что тот, кто первым зайдёт на Рождество в дом, принесёт с собой либо удачу, либо горести на весь следующий год. Чаще всего полазниками были мальчики.

Днём дома не сидели, а ходили в гости. Взаимные визиты были едва ли не важнейшей традицией этого праздника, что позволяло поддерживать хорошие отношения между членами сообщества. Большое значение в цикле рождественских праздников имели колядования – поздравления и пожелания благополучия, выраженные в специальных песнях-колядках, которые исполняли дети и молодёжь.

6 января, накануне праздника Рождества Христова, митрополит Одесский и Измаильский Агафангел совершил всенощное бдение в Свято-Успенском Одесском кафедральном соборе.

Сегодня, 7 января последний день работы на Приморском бульваре «Городка лакомства», где всем желающим будут предлагать разнообразные угощения, с 14 до 18:00 в Летнем театре Городского сада будет работать «Резиденция Деда Мороза».

Любителей зимних развлечений приглашают на каток на Греческой площади, а также новогоднюю карусель возле памятника Дюку де Ришелье на Приморском бульваре. Дети смогут покататься на новогоднем паровозике.

8 января парад новогодне-рождественских трамвайчиков. В нём примут участие два трёхсекционных трамвая «Одиссей МАХ», украшенных новогодними гирляндами. На конечных остановках маленьких одесситов будут угощать сладостями.

Фото и видео: Одесская епархия