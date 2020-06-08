Два брата купались на канале в Одесской области, один утонул

6 июня в 19:55 в службу спасения «101» поступило сообщение, что молодой человек с братом купались на канале «Дунай-Сасык», что за пределами с. Лески в Килийском районе Одесской области, и долгое время его местонахождение неизвестно.

Об этом происшествии сообщает Главное управление ГСЧС в Одесской области.

«К проведению поисковых работ на воде 7 июня было привлечено отделение водолазных работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Одесской области. Водолазы провели обследование водной акватории канала и в 12:40 изъяли из воды погибшего 26-летнего мужчины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что причины происшествия устанавливают правоохранительные органы.

К проведению поисковых работ от ГСЧС привлекались 7 человек личного состава.

Как сообщала Одесса News, утром 6 июня спасатели на пляже Ланжерон в Одессе достали из воды тело утонувшего 24-летнего мужчины, купавшегося в шторм.