Враг начал применять против украинцев дроны-убийцы

Украинских военных и мирных жителей прифронтовых зон предупредили, что противник начал применять дроны-убийцы.

Об этом журналист Андрей Цаплиенко написал в Теlegram.

«Я прошу очень серьёзно отнестись к этой информации и военных, и особенно гражданских в прифронтовой зоне. Это новейший российский беспилотник «Куб» фирмы ZALA AERO концерна «Калашников». Он убийца-камикадзе. Никогда не возвращается назад. Летит в одну сторону. Похож на украинскую «Фурию», но имеет более заострённые крылья», — подчеркнул Цаплиенко.

Он призвал не подходить к беспилотнику, ведь «интерес к нему уже стоил жизни нескольким людям на Донбассе».

«Он имеет три режима: 1) наводится на цель, атакует и взрывается в момент попадания в цель при контакте с ней; 2) самоликвидируется; 3) спускается на парашюте, лежит и ждёт, пока к нему кто-нибудь подойдёт и потом подрывается», — добавил журналист .

Если увидели такую ​​вещь, ни в коем случае не подходите, вызывайте полицию или сапёров, призвал он.

Как сообщала Одесса News, Соединённые Штаты поставили в Украину гаубицы М777 калибра 155 мм.

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