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Кого в Одессе оставят без газа 18 мая

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В связи с аварийной ситуацией, произошедшей на распределительном газопроводе высокого давления по адресу: Тираспольское шоссе, 27 в Одессе, 18 мая у некоторых потребителей бедет отключено газоснабжение.

Об этом сообщает Управление эксплуатации газового хозяйства г. Одессы.

Отмечается, что подача газа прекратится 18 мая с 9:00 до 17:00 (на срок выполнения работ по устранению утечки газа) по следующим адресам:

  • ул. Самарская, 4;
  • ул. Просёлочная, 10, 10-А;
  • Дальницкое шоссе, 2, 2 кв.2; 2-А кв. 13; 2/5-А; 2/7; 2/8; 2/9; 2/14; 2/16; 2/19; 2/30; 2/31; 3; 4; 4-А; 5; 9; 12; 18; 26;
  • Тираспольское шосе, 15, 21;
  • ул. Моторная, 6, 8;
  • Овидиопольская дуга, 3.

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