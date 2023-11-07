Жизнь продолжается: 124 маленьких одессита родились за последнюю неделю

За прошедшую неделю в городских роддомах Одессы родились 124 малыша, среди которых одна двойня.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Отмечается, что количественное преимущество прошлой недели осталось за новорожденными мальчиками, которых появилось на свет 64. Также в течение недели увидели свет 60 маленьких одесситок.

«Наибольшее количество родов за неделю приняли медики городского роддома №7, где увидели свет 49 малышей», — говорится в сообщении.

Все городские роддомы Одессы в полном объёме оказывают медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным.

По сообщению Одесской облгосадминистрации, по всей области за неделю родилось 172 малыша — 95 мальчиков и 77 девочек.

Одесса News информировала, что на предыдущей неделе в Одессе родилось 134 ребёнка.

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